Средний Урал вошел в топ-5 регионов, где сильнее всего выросла стоимость новых автомобилей

Во главе списка оказались Ставропольский, Пермский края и Башкортостан. Аналитики считают, что рост цен связан с увеличением объема предложения и изменением его структуры.

За 2023 год средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области увеличилась на 82,2% до 3,1 млн руб. Как отмечают аналитики «Авто.ру», в рейтинге регионов, где цены выросли наиболее существенно, Средний Урал занял четвертое место — после Ставропольского края (цена авто подскочила на 129% до 3,7 млн руб.), Пермского края (+100% до 2,89 млн руб.) и Башкортостана (+84% до 2,38 млн руб.).

При этом, по данным аналитиков, меньше всего цены на новые автомобили выросли в Санкт-Петербурге (+2,5%), Москве (+3%) и Татарстане (+5%). А в двух регионах России они даже уменьшились — в Ивановской области (–9,2%) и Волгоградской области (–4%).

В целом по стране сильнее всего к концу 2023 г. выросли цены нескольких моделей бренда Kia: Seltos (+27% до 3,19 млн руб.), K5 (+27% до 4 млн руб.) и Soul (+24,4% до 2,8 млн руб.), а также у семейства Lada Granta (+25,2% до 982 тыс. руб.).

В «Авто.ру» рост цен на новые автомобили связывают с увеличением объема предложения на авторынке и изменением его структуры.

Ранее DK.RU писал, что китайские автоконцерны в 2024 г. намерены реализовать в России почти 1,2 млн легковых автомобилей. Самые амбициозные планы — у Chery, Changan, Haval и Geely. Однако, эксперты авторынка сомневаются в реалистичности этих планов. К тому же во время новогодних каникул, когда во многие регионы России пришли сильные морозы, в автосервисах зафиксировали рост числа обращений владельцев китайских автомобилей.

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