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В Екатеринбурге выставили на продажу водонапорную башню за 3,5 млн руб.

В Екатеринбурге выставили на продажу водонапорную башню за 3,5 млн руб.
Иллюстрация: УПН

Продавец надеется найти для объекта креативных собственников, которым будет интересен данный объект с изюминкой. Ведь в башне можно открыть интересное место притяжения.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на продажу выставлен один из самых необычных объектов недвижимости — водонапорная башня, сообщает УПН. Она находится на ЖБИ, адрес — Бетонщиков, 3. Объявление о продаже на «Авито» опубликовал предприниматель Максим Лобуцкий. Он оценил ее в 3,5 млн руб.

Водонапорная башня, Бетонщиков, 3

В объявлении указано, что башня в отличном состоянии для реставрации и подойдет для воплощения любых идей: квесты, офисы, ресторан и т.д. Есть даже эскизный проект реконструкции.

Вокруг башни лес. Будет примыкать новый район. Всего, что было сделано за время владения этой башней, не перечесть. Вложено немало сил и средств. Не является памятником архитектуры, что упрощает согласования, — пишет он в объявлении.

Максим Лобуцкий стал хранителем башни в конце 2020 г., выиграв аукцион. Он планировал превратить башню в ресторан и коворкинг, но не смог реализовать свой проект из-за финансовых трудностей. Собственник пытался продать башню в прошлом году за 1,5 млн руб., но сделка не состоялась. Теперь он повысил цену до 3,5 млн руб., объясняя это большим спросом на аренду объекта.

Ранее он намеревался реконструировать объект под офисное здание или кафе-гостиницу. По оценкам предпринимателя, ремонт обошелся бы в 2,5 млн руб. Площадку уже начали готовить к реставрации, но теперь ею займется другой человек.

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Автор: Татьяна Юстус
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