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Цивилизованное управление ЖКХ — новый инструмент застройщиков Екатеринбурга

Цивилизованное управление ЖКХ — новый инструмент застройщиков Екатеринбурга
Иллюстрация: RED-Сервис

Партнерские отношения с надежной управляющей компанией гарантируют конкурентоспособность проектов, повышение лояльности, репутации и добавочной стоимости квадратных метров.

#НОВОСТИ

Сегодня покупатель очень избирателен при выборе квадратных метров, особенно если это первое собственное жилье.

Помимо рекламных листовок, локации объекта и преимуществ проекта покупатель учитывает множество других параметров и задает вопросы в том числе о том, кто будет обеспечивать его комфортное проживание после того, как застройщик уйдет со строительной площадки, продав последние квартиры. Кто будет отвечать на гарантийные вопросы? Как будут убирать снег? Будут ли во дворе дома выгуливать собак? Кто станет ответственным за безопасность двора и чистоту подъездов?

Если покупатель доволен качеством строительства и обслуживания ЖК, в котором он проживает, высока вероятность, что при расширении жилплощади или желании сменить локацию он повторно придет к застройщику, так как качество уже проверено временем и, соответственно, высока степень доверия и лояльности. По статистике крупных девелоперов — 30 – 40% клиентов, которые покупали квартиры у застройщика и остались удовлетворены качеством продукта — возвращаются за новой покупкой.

RED-Сервис понимает, насколько важно реализовать все задуманное в проекте и предвосхитить ожидания покупателей с момента получения ключей.

RED-Сервис — профессиональная управляющая компания, имеющая большой опыт в сфере услуг управления и эксплуатации современных жилых кварталов, преимущественно расположенных в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Общий объем в управлении УК более 200 тыс. м² жилого фонда «комфорт» и «бизнес» класса.

Застройщик сегодня — двигатель прогресса в развитии городов и ответственный за создание комфортной среды обитания. Партнерские отношения между управляющей компанией и девелопером позволяют достигать общих целей:

  • исполнять все предусмотренные проектом решения;
  • обеспечивать рациональное выполнение гарантийных обязательств;
  • соблюдать первоначальную концепцию жилого комплекса.

Для того, чтобы все идеи проекта воплотились и прижились, важно начинать партнерство УК и застройщика за шесть месяцев до ввода нового объекта, чтобы УК подготовилась к правильной эксплуатации, провела все пуско-наладочные мероприятия, проверила инженерные системы, составила технологические карты эксплуатации и содержания мест общественного пользования (МОП) и территорий.

Партнерство обеспечивает высокую репутацию девелоперов в будущих проектах, что несет за собой вторичные продажи.

RED-сервис готов подключаться к проекту заблаговременно, давать рекомендации по благоустройству территорий, содержанию инфраструктуры, выбору решений в части инженерных систем с точки зрения практического опыта эксплуатации.

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Автор: Александра Клименко
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