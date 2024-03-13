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Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 кредитных карт с доставкой

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 кредитных карт с доставкой
Иллюстрация: Пресс-служба Банка Уралсиб

Портал Выберу.ру подготовил мартовский рейтинг лучших кредитных карт с курьерской доставкой на дом. Среди лучших названа кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб.

#НОВОСТИ

В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры, как ставка кредитования, диапазон ставок и полной стоимости кредита, величина льготного периода, лимит суммы задолженности. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, а также другие критерии. Всего в мартовский рейтинг попали 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений крупнейших российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.02.2024 г).

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K71aG

Автор: Евгений Ячменев
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