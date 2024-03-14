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За льготной ипотекой. 40% девелоперов готовы выйти на рынок загородной недвижимости

За льготной ипотекой. 40% девелоперов готовы выйти на рынок загородной недвижимости
Иллюстрация: freepik.com

В 2023 г. наблюдался пятикратный прирост выдач кредитов на строительство частных домов. Эксперты считают, что на фоне сокращения ипотечных программ для новостроек рынок ИЖС может испытать бум.

#НОВОСТИ

41% застройщиков многоквартирных домов в ближайшее время намерены выйти на рынок индивидуального жилищного строительства. Еще 10% игроков уже работают в этом сегменте, остальные 49% опрошенных пока не думают об экспансии в этот сегмент, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг рассказал, что сегмент индивидуального строительства стал самым быстрорастущим на рынке:

В 2023 г. наблюдался более чем пятикратный годовой прирост выдач кредитов на строительство частных домов. Банки выдали россиянам 1,3 трлн руб. на индивидуальное жилищное строительство и покупку загородных домов.

Директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган отмечает, что рынок рос за счет распространения льготных ипотечных программ 

Доля ипотечных сделок в этом сегменте составляет 75%, из которых 98% выдач приходится на льготные программы, — говорит эксперт. 

Аналитики полгают, что на фоне сокращения ипотечных программ для новостроек рынок индивидуального строительства может испытать бум.

Директор по развитию группы «Голос» Сергей Григорьев добавляет, что предложения загородного жилья стали казаться покупателям более интересными на фоне роста цен первичного жилья в городах:

Сейчас средняя стоимость строительства дома на 144 кв. м составляет 7,8 млн руб. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра такого жилья — 54,5 тыс. руб. При этом стоимость в многоквартирных новостройках России, по данным ЕИСЖС, достигла в феврале 164 тыс. руб. за квадратный метр.

Гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян говорит, что многие застройщики многоквартирных домов уже начали запускать проекты на рынке ИЖС. По этому пути пошли ПИК, «Самолет», «Инград», ЛСР, ФСК и другие.

Однако эксперты отмечают, что маржинальность бизнеса для девелоперов на рынке ИЖС гораздо ниже, чем при строительстве многоквартирных домов:

Несмотря на огромную территорию застройки объем индивидуального строительства значительно меньше, чем при возведении многоквартирного дома, но при этом нужны большие затраты на инженерию и благоустройство. Цена ошибки при относительно низкой маржинальности бизнеса в ИЖС очень высока. 

Как рассказывал DK.RU, в конце 2023 г. Госдума в первом чтении согласовала внедрение механизма эскроу-счетов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Минстрой рассчитывает на то, что механизм эскроу-счетов в ИЖС повысит интерес к загородной недвижимости, а также увеличит объемы использования домокомплектов.

Автор: Екатерина Круглова
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