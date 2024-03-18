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Бешеные скидки на загородную недвижимость: что случилось и сколько это продлится?

Бешеные скидки на загородную недвижимость: что случилось и сколько это продлится?
Иллюстрация: АН "Этажи"

Приобрести участок, дом или дачу со скидками до 500 000 рублей вы сможете 23 марта на Распродаже загородной недвижимости от агентства №1 в России «Этажи»*.

#НОВОСТИ

За последний год спрос на загородную недвижимость вырос на 450%, отметила Татьяна Кацер, руководитель направления загородной недвижимости АН «Этажи».

Это связано с тем, что люди оценили преимущества жизни в частном доме, ведь, помимо квадратных метров, человек приобретает еще и парковочные места, террасу, зоны отдыха, баню и т.д. Что касается цен, то стоимость квадратного метра у загородной недвижимости примерно в 4 раза меньше, чем у квартиры в новостройке.  

Для тех, кто также задумался об улучшении качества жизни, АН «Этажи» проводит масштабную распродажу загородной недвижимости. Только 23 марта ТОП-застройщики и банки предлагают эксклюзивные условия для всех участников мероприятия:

  • льготные ипотечные программы со ставкой от 3%**;
  • скидки до 500 000 рублей;
  • огромный выбор участков и готовых домов по сниженным ценам;
  • недвижимость в любой локации Екатеринбурга и области;
  • все технологии строительства от модульных до кирпичных домов;
  • бесплатные консультации от экспертов рынка недвижимости;
  • скидки на строительство и ремонты;
  • розыгрыш ценных призов.

Регистрация на распродажу по ccылке. Вход бесплатный.  

Дата и время:

23 марта 2024 г.  10:00 – 20:00

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 103 (офис АН «Этажи»).

Бешеные скидки на загородную недвижимость: что случилось и сколько это продлится? 1

Партнеры мероприятия: СБЕР, Альфа Банк, Дом.РФ, Росбанк, Shilo.Dev, 7 прудов, CraftDom, Партнер (Совушки), ЕК-Дом, Mikhalit, Леском, Вертикаль, Zagorod Estate, ИЖС.РФ, Перспектива, Concept 5, VinderWood.

*По итогам января 2024 года среди агентств недвижимости по количеству выданных ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» и использованию сервисов Домклик в сделках без ипотеки в соответствии с рейтингом ООО «Домклик» https://promo.domclick.ru/top-agency

**Ставка предоставляется Россельхозбанком по программе «Сельская ипотека». Сумма кредита до 6 млн руб. (12 млн руб. на двоих). Срок кредитования до 25 лет. ПВ от 20%. Программа распространяется на покупку готового дома с земельным участком от ФЛ и ЮЛ, на строительство жилого дома, на покупку участка и строительство дома, на покупку квартиры в доме не более 5 этажей в опорном населенном пункте. Условия могут отличаться, подробности уточняйте в АН «Этажи». Не оферта.

Реклама. ИП Бабушкин А.Н. ИНН 667007986414. erid: LjN8Ju1G4

Автор: Евгений Ячменев
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