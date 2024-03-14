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Портфель проектов импортозамещения и диверсификации ПСБ вырастет втрое

Портфель проектов импортозамещения и диверсификации ПСБ вырастет втрое
Иллюстрация: Банк ПСБ

Путь к национальной технологической безопасности лежит через наращивание объемов выпуска импортозамещающей высокотехнологичной продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса.

#НОВОСТИ

Центральным мероприятием состоявшегося V форума по финансовой грамотности «Просто капитал» стала пленарная сессия «Экономика будущего — потенциал роста, новые сценарии развития». Ее участники обсудили стратегии укрепления экономики России, ключевые драйверы и факторы, сдерживающие рост российской экономики и промышленности, а также решения в области финансовой политики для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами.

ПСБ играет в этом процессе значимую роль и планирует нарастить портфель проектов в сфере импортозамещения и диверсификации втрое. Об этом в рамках Форума рассказал Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, обсудивший с представителями крупнейших российских компаний, министерств и ведомств драйверы развития и кадровый потенциал для промышленного сектора.

Антон ДроздовРоссийской промышленности и оборонно-промышленному комплексу на государственном уровне сейчас поставлена стратегическая задача — в полтора раза увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции и минимум на две трети — объем несырьевого неэнергетического экспорта. ПСБ активно участвует в разработке и реализует меры поддержки для предприятий, выпускающих высокотехнологичную, востребованную в большинстве отраслей отечественной экономики продукцию, сформировал стратегию развития этого направления работы и поставил цель в краткосрочной перспективе в два раза, а в среднесрочной — в три раза нарастить портфель проектов импортозамещения и диверсификации, — отметил Антон Дроздов.

Он также добавил, что на долю оборонных предприятий сейчас приходится до 70% производства высокотехнологичной продукции в РФ, и с уходом иностранных компаний с рынка эта продукция стала еще более конкурентноспособной:

Оборонно-промышленный комплекс обладает высоким технологическим потенциалом и наиболее подготовленными кадрами для решения поставленных в импортозамещении целей. И комплексная поддержка со стороны ПСБ предприятий ОПК  по производству и реализации высокотехнологичной продукции будет способствовать достижению поставленных задач.

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Автор: Мария Смирнова
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