«Его цель — изнасиловать компанию. Его изобретательность близка к изуверству»

Экстремизм со стороны работников становится если не массовым, то широко распространенным, — считает Иван Зубарев. Он рассказал, как компания «Труба-Дело» пережила встречу с «сотрудником-террористом».

«Сотрудниками-террористами», или «офисными террористами», обычно называют принципиально важных для бизнеса людей, которые шантажируют руководство своим увольнением, а также тех, кто негативно влияет на общий настрой всего коллектива.

Основателю компании «Труба-Дело» и его команде «посчастливилось» познакомиться с «сотрудником-террористом» другого рода. Им оказался простой слесарь-сантехник. Иван Зубарев поделился этим кейсом с DK.RU.

— Периодически такие истории в компании случаются. На производство пришел новый человек, проработал совсем недолго. В коллектив не вписался. Рассчитали его честно, всю зарплату выплатили полностью. И с этого момента начался неожиданный и полный драмы сериал.

Первая серия

Через две недели после увольнения человек написал жалобы везде: в прокуратуру, в трудовую инспекцию, в Роспотребнадзор…

На что жаловался? На все подряд:

что в раздевалке висит камера, а повесили ее лет 10 назад, когда были подозрения в нечестности сотрудников в отношении друг друга;

что водители проходят недостаточное медосвидетельствование;

что жироуловители мы устанавливаем как-то не так.

Пишет и пишет. Нам остается только удивляться его изобретательности и неутомимости. Это ж сколько сил и времени надо потратить на кляузы!

Мы со своей стороны тратим еще больше сил, ведь к нам приходят с проверками, нам отправляют многочисленные запросы, на которые приходится отвечать. Кроме того, каждая проверка — это штраф. Ведь проверяющие не могут уйти без всяких замечаний.

Мы думали, что его попросил кто-то, денег заплатил, чтобы он нам такую взбучку устроил. Мы смеялись, говоря: этот кошмар компании — по сути, наш бизнес-тренер. Компания переходит на новый уровень: новый управляющий, новая команда. Нам полезно увидеть все свои слабые места и проработать их, чтобы больше не допускать промахов.

Проверки мы выдержали, штрафы заплатили, недоработки по документам подчистили, договора с кем надо перезаключили. Напряглись, да, зато хорошо поработали, все исправили, и — выдохнули.

Как оказалось, зря…

Вторая серия

Через несколько недель мы узнаем, что уволенный сотрудник обратился в суд с требованием восстановить его на работе. И суд его требование удовлетворил!

Зачем это ему? Никто понять не мог. Но он пришел в офис — трудоустраиваться. Ему говорят: директора (меня) нет, он в отпуске. Тот поскандалил и ушел, а через неделю пришел с судебными приставами и новыми угрозами.

Пока я был в отпуске, мы решили не терять время и обжаловать решение суда. Суд второй инстанции вынес решение: восстанавливать его не надо, компания права. Я подумал: это вторая победа (первой победой я счел то, что мы заплатили честную цену в виде штрафов за допущенные ошибки).

Снова выдохнули. Но тут пришло сообщение: назначен еще один суд.

Юрист отправился на заседание и позвонит мне прямо оттуда со словами: «Иван Дмитриевич, по ходу, надо идти на мировое. Цена вопроса — 60 тысяч рублей».

Я задумался. Загибаю пальцы: кучу штрафов заплатили непонятно за что — раз, юристу заплатили — два, время потратили — три. Ладно, хрен с тобой! Даю отмашку на мировое. Заключаем соглашение. Этот человек приходит в офис, получает деньги, пишет расписки о получении денег, о том, что он увольняется и отваливает от нас.

Мы это дело чуть ли не шампанским отмечаем. А еще через неделю из суда приходит новое уведомление…

Третья серия

Итак, человек взял с нас деньги, а через день отправился в суд со словами, что он передумал. Он попросил зачесть полученные деньги в счет компенсации его «вынужденного простоя» и снова подает требование о восстановлении его на работе.

Каким образом это сработало, я не знаю, но суд встает на его сторону, и нам снова приходит требование восстановить его в занимаемой должности.

В этот момент я включаюсь в дело по-настоящему: начинаю звонить своим одногруппникам по Executive MBA — опытным людям, юристам, адвокатам, HR крупных компаний, владельцам самых разных бизнесов по всей стране. Тем, кто через все это проходил неоднократно.

Что мне удалось узнать: экстремизм со стороны работников становится если не массовым, то широко распространенным. В нашем обществе формируется целая прослойка таких типов. Выходя на работу, такой сотрудник не собирается работать, его цель — изнасиловать компанию. Его изобретательность близка к изуверству. Он будет на камеру, на диктофон записывать все вокруг. Споткнулся на ступеньке, нос разбил — и хоп! — у него «производственная травма». Или: «у вас тут стул не соответствует нормативам» — и хоп! — жалоба.

Чтобы такого сотрудника поставить на место, требуются колоссальные ресурсы, чаще всего несопоставимые с его требованиями. Как минимум ты ставишь рядом с ним юриста, специалиста по трудовому праву и еще какого-нибудь эксперта в его работе, который знает все его нормативы лучше преподавателя в институте.

И вот этот человек приходит к нам после очередного суда.

Спрашиваем: «Что ты хочешь?» Отвечает: «Заплатите мне еще 30 тысяч, и я отвалю».

Мы заплатили. Но, честное слово, я уже зарекаюсь что-то говорить о каком-то финале.

С этим сотрудником компания прошла все стадии принятие неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию. И сейчас я могу сказать, что мы вошли в фазу принятия и даже благодарности. Как бы то ни было, мы справились с ситуацией. Мы многому научились, победили собственные несовершенства, стали еще солиднее, серьезнее и круче. Новому коллективу компании эта история помогла сплотиться.

Важный вывод: нельзя недооценивать сотрудников. Этот человек хорошо нас прокачал. Ведь он не уголовник, который воткнул топор в крышу служебной машины. Он действовал в рамках трудового законодательства, использовал инструменты, которыми мы, будучи управленцами, не владели, но которые изучили благодаря ему. А уж как он натренировал наших юристов! Какие они крутые ходили в начале и как стушевались под конец. Один простой слесарь-сантехник всех научил, как надо работать! Что могу сказать — знай наших!

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