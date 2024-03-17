Ежедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивов

Значительную часть парка составляют магистральные тепловозы платформы ТЭ116/ТЭ116У, которые производились в Луганске. Для их обслуживания требуется компонентная база, выпущенная на Украине.

ОАО РЖД в ежегодном отчете сообщило, что у монополии возникли сложности с сервисом локомотивов: число поездов, отставленных от движения из-за «недосодержания парка локомотивов», за 2023 год выросло более чем вдвое, пишет «Коммерсант».

В первую очередь проблема касается поездов, которые вывели из подвижных составов по причине 22 — «отсутствие или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Число таких поездов выросло в 2,4 раза, до 42,6 тыс.

Из-за большого объема ремонта локомотивов и их длительного нахождения у сервисных компаний возможности вывоза груза уменьшаются.

ОАО РЖД формирует план перевозок исходя из определенного уровня технической готовности локомотивов, то есть доли времени, когда они должны находиться в работоспособном состоянии. Однако по не зависящим от компании причинам этот показатель не выполняется. Особенно сильно ситуация обострилась в четвертом квартале 2023 г. — отмечают в ОАО РЖД.

В компании «ЛокоТех», которая обеспечивает сервис локомотивов, поясняют, что за последние два года были пересмотрены нормативно-техническая документация, нормы расхода материально-технических ресурсов, численность персонала по каждому виду ремонта и серии локомотивов.

За это время поменялся как сам парк, так и стандарты обслуживания техники. В прежних условиях выполнять плановые показатели надежности локомотивов, заложенные в нашем основном договоре с заказчиком, возможности не было.

Главный редактор Rollingstock Agency Сергей Белов, отмечает, что износ парка оборудования в ремонтных депо копился десятилетиями. Кроме того, значительную часть парка составляют магистральные тепловозы платформы ТЭ116/ТЭ116У, которые производились в Луганске. Для их обслуживания требуется компонентная база, выпущенная на Украине.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин полагает, что в 2024 г. ежедневно более двадцати поездов не будут обеспечены локомотивной тягой из-за низкокачественных регламентных работ.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г.ОАО «РЖД» закупило 497 локомотивов, что только на 5% ниже запланированного уровня. В 2023 г. было поставлено более 600 локомотивов. Ввод нового тягового подвижного состава тесно увязан с темпами суверенизации компонентной базы. В апреле заместитель генерального директора – начальник дирекции тяги ОАО «РЖД» Олег Валинский анонсировал, что линейку полностью отечественных локомотивов планируется представить в 2024 г.