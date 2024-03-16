Российская «дочка» Samsung увеличила прибыль за счет экспорта продукции в СНГ

Samsung приостановила поставки продукции в Россию в 2022 г. Позже российская VVP Group приобрела калужский завод у корейского производителя, однако о полном уходе Samsung с рынка РФ речи не идет.

Выручка российской «дочки» южнокорейской Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» в 2023 г. выросла на 15% до 102 млрд руб. Как пишет РБК, компания получила прибыль в размере 1,8 млрд руб. вместо 2,95 млрд убытка годом ранее.

В марте 2022 г. Samsung приостановила поставки продукции в Россию. Позже российская VVP Group приобрела калужский завод у Samsung, сделка может предполагать право обратного выкупа предприятия корейским вендором, рассказывал DK.RU.

Однако российская «дочка» Samsung продолжила экспорт продукции в в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.

Эксперт по налогообложению и бухучету «Контур.Школы» Наталья Никитченко объяснила, что выручка компании могла вырасти за счет существенного увеличения курса валюты по отношению к 2022 г.:

Сыграли роль рост цен на продукцию и рост экспорта. Степень влияния обменного курса по отношению к рублю за 2023 г. составила 3,5 млрд руб. против 73 млн руб. в 2022 году — рост почти в 50 раз. Если бы не рост курса, а также если бы в 2023 г. НДС был таким же, как в 2022 г. (то есть 20, а не 0%, применяемые к экспортным операциям), то выручка в 2023 г. могла бы оказаться ниже, чем в 2022 г., — говорит Никитченко.

Источник издания на рынке электроники говорит, что рост финансовых показателей российской «дочки» Samsung в 2023 г. связан с низкой базой 2022 г., когда единственный завод компании в Калуге ушел на простой на несколько месяцев.

Также компания продолжает вести сервисное и гарантийное обслуживание своих клиентов в России, для чего Samsung также завозит технику и комплекты для ремонта, — сказал источник.

DK.RU рассказывал, что с февраля 2022 г. ряд производителей техники заявили о том, что прекращают ввозить свои устройства и запчасти в РФ. Это в том числе Samsung, Dell, Asus. Согласно данным GS Group, компании Acer, Asus, Lenovo и HP в 2023 г. заняли в совокупности лишь 25% рынка, тогда как в 2020 г. она составляла 76%.