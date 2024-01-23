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На Калужском заводе Samsung начнет собирать технику VVP Group

На Калужском заводе Samsung начнет собирать технику VVP Group
Иллюстрация: РИА Новости

Речь идет как о выпуске техники под собственной маркой, так и об услугах контрактной сборки. При этом Samsung подчеркивают, что продавать мощности не планируется.

#НОВОСТИ

Компания VVP Group выкупила или арендовала линию по производству телевизоров на калужском заводе Samsung и планирует выпускать технику как под своей маркой, так и для других компаний. В марте 2022 г. Samsung приостановил производство в Калуге, летом 2022 г. сообщалось о частичном запуске завода под экспорт. Текущий производственный статус официально неизвестен, но, по слухам, «завод работает на 30% мощности». Источники Коммерсантъ утверждают, что VVP Group приобрела предприятие в Калуге полностью или частично, но в Samsung подчеркивают, что продавать мощности не планируют. 

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» на 100% принадлежит Samsung и владеет заводом, способным производить телевизоры, холодильники, стиральные машины. По данным Росреестра, площадь земли под заводом составляет 465 тыс. кв. м, до остановки на нем работало около 1 тыс. человек. Выручка составила 27,4 млрд руб. при убытке 6,8 млрд руб.

Заводы Samsung по производству телевизоров и крупной бытовой техники — это два разных сборочных производства, которые могут работать независимо, объясняет управляющий директор «Марвел-Дистрибуция» Дмитрий Левин. «Если производство стиральных машин и холодильников не планируют запускать, то, скорее всего, эти мощности просто не вошли в сделку»,— полагает топ-менеджер.

VVP Group принадлежит Ирине Сибирцевой. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля электротоварами, производство коммуникационного оборудования. Выручка в 2022 г. составила 18,5 млрд руб., чистая прибыль 1,2 млрд руб. Учредитель бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов сообщил, что VVP Group приобрел калужский завод у Samsung, сделка может предполагать право обратного выкупа предприятия корейским вендором. Иманов уточнил, что VVP Group в будущем планирует начать в Калуге производство стиральных машин, но из-за сложности процесса отладки этот процесс займет больше времени, чем запуск производства телевизоров.

По мнению других ритейлеров, налаживать производство стиральных машин и холодильников на заводе Samsung невыгодно из-за больших затрат по сравнению с уже локализованными конкурентами, а также сложностью продажи готовой продукции из-за завышенной цены. Телевизионная техника должна быть востребована у китайских и российских производителей, ее контрактную сборку проще запустить на южнокорейском заводе.

После начала военных действий на Украине ряд производителей бытовой техники объявил о заморозке своего производства в РФ, в их числе Samsung, LG и Bosch. Затем компании стали продавать производства или сдавать их в аренду. Так, Bosch продал производство в Стрельне турецкому Can Holding, а LG сдал мощности в Подмосковье в аренду DNS, рассказывал DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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