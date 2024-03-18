Екатеринбург стал пятым в России по объему ввода жилья

Уровень уральской столицы остается стабильно высоким. Сейчас ее опережают только Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск.

Росстат подвел итоги ввода жилья в крупнейших городах России. По этому показателю Екатеринбург стал третьим в стране. За 2023 г. в уральской столице введено около 1,6 млн кв. м жилья, около 15% в этом объеме — доля индивидуального жилищного строительства.

Графики на основе данных Росстата в своем телеграм-канале опубликовал руководитель аналитической службы УПН, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков. Он отметил, что за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара Екатеринбург стал одним из пяти городов-миллионников, преодолевших отметку в 1 млн кв. м жилья:

Показатель «ввод жилья в эксплуатацию» — запаздывающий индикатор, который отражает результаты работы в предыдущие годы. Но на длительном горизонте может давать представление о последовательности развития, характере и динамике локального рынка.

Ранее начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации Руслан Габдрахманов сообщил, что объем введенного застройщиками жилья в Екатеринбурге в прошлом году вырос на 15-16%.

В целом в Свердловской области застройщики ввели 3,26 млн кв. м жилья, что на 11% больше по сравнению с 2022 г. По оценке региональных властей, сейчас в стадии строительства 4,7 млн кв. м жилья. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м. В 2024 г. девелоперы намерены сдать более 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области.

Наша задача — при сохранении высоких темпов жилищного строительства обеспечить соответствующий рост сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, дорог, коммунальных сетей, транспорта, мест для отдыха. Дисбаланс здесь недопустим. Это напрямую влияет на уровень комфорта людей, — отмечал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Также DK.RU писал, что 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

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