Кирилл Шлаен открыл новый ресторан. На этот раз — в «Покровском Пассаже»

Это семейное заведение с блюдами русской, итальянской, французской, грузинской и ливанской кухни. В ресторане также обустроили игровое пространство для детей разного возраста.

В ТЦ «Покровский Пассаж» открыли семейный ресторан «Счастливы вместе». Он ориентирован на посетителей, которые хотят провести время в теплой компании. В меню — свежие морепродукты, русский стол, паста, тартары, домашняя выпечка и идеальные стейки на настольном гриле. Для детей есть специальное меню, а многие блюда можно приготовить на пару или с легкими зелеными гарнирами.

Как сообщили представители заведения, у ресторана будет самая большая в Екатеринбурге десертная карта. В ней можно найти около трех десятков пирожных, десертов и тортов из собственной кондитерской.

Заведение рассчитано на 200 посадочных мест. В нем несколько залов. В залах много света, цветочных композиций, элегантной мягкой мебели и расписного фарфора, который выбран в качестве символа домашнего уюта. Коллекция ваз и тарелок, украшающая интерьер, в течение года собиралась в антикварных лавках буквально по всему миру.

Предусмотрена отдельная зона для детей разных возрастов: ребята помладше смогут поиграть в настольные игры или посмотреть мультфильмы, ребята постарше — поиграть в Sony Playstation 5. Также есть пространство для мам с детьми.

Ранее DK.RU писал, что в феврале в Екатеринбурге открылся пятый «Рататуй». Он занял площадку в районе южного автовокзала, освободившуюся после закрытия гастронома «Елисейский» Александра Оглоблина. В новом ресторане — два зала на 230 посадочных мест.

Также DK.RU сообщал, что в августе этого года в Екатеринбурге планируют открыть гастромолл ГЛАВНЫЙ. Он расположится в отдельно стоящем шестиэтажном здании, которое сейчас строит УГМК в рамках Екатеринбург-Сити. Гастромолл займет два этажа, где разместятся рестораны и корнеры. Заведения смогут принимать до 5000 гостей в сутки.