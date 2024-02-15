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В районе Автовокзала открывают пятый «Рататуй»

В районе Автовокзала открывают пятый «Рататуй»
Иллюстрация: rtt-96.ru

Он занял площадку, освободившуюся после закрытия гастронома «Елисейский» Александра Оглоблина. В новом ресторане два зала на 230 посадочных мест.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

На перекрестке ул. 8 Марта и Авиационная запустили ресторан «Рататуй». Техническое открытие состоялось вчера. Принимать гостей заведение начнет 17 февраля.

Новое заведение рассчитано на 230 гостей. Его общая площадь — 700 кв.м. Здесь будет работать два зала и большая детская комната. Фишкой ресторана стали панорамные окна.

Ресторан открылся на месте бывшего гастронома «Елисейский», закрытого осенью прошлого года. Как ранее писал DK.RU, владелец сети Александр Оглоблин объяснил решение закрыть магазины падением реальных доходов граждан и связанным с этим оттоком покупателей в дискаунтеры. Освободившиеся помещения он стал сдавать в аренду.

Ресторатор Андрей Максимов, который развивает проект, ранее заявил, что район Автовокзала сейчас считается одной из самых перспективных локаций для гастропроектов — это молодой район, где строится много нового жилья.  

Ранее в интервью DK.RU ресторатор рассказал о том, с чего начиналась история регионального бренда семейных ресторанов, и о том, что новое заведение планирует открыть в Академическом районе.

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Автор: Елизавета Порошина
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