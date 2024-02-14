Фестиваль супов, 500 оленей на лесной тропе и парк развлечений. Туристские планы Сысерти

Сейчас в Сысерти идет фестиваль супов. О том, как он проходит, и что еще планируется организовать в Сысерти с целью привлечения туристов, – в материале DK.RU.

Мы уже писали о том, что Сысерть ударными темпами развивает туризм на своей территории. Этому в немалой степени способствует гастрономический фестиваль «Переборщи!», который проходит в городе с прошлого года. Тогда сюда приехало 15 тыс. человек. Власти и общественники Сысерти уже рассказывали, как намерены развивать туризм на своей территории. Сегодня на пресс-конференции они поделились планами на 2024 г.

Про фестиваль супов «Переборщи!»

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что фестиваль показал важность развития именно гастротуризма.

«В субботу стартовал второй фестиваль «Переборщи!» в Сысерти. Несмотря на мороз, было около тысячи гостей. Вместе с Михаилом Аракеловым, шеф-поваром ресторанов «Шави Ломи» и Carbonara, мы приготовили 200 литров супа. Люди приезжают в Сысерть специально поесть суп. Для нас это целая философия — здоровье, активность, еда, гуляния, это очень важно. Гастротуризм, по оценкам специалистов, способствует увеличению турпотока на 15-20%. Турпоток очень быстро растет — согласно Росстату, в прошлом году Свердловскую область посетило 3,7 млн человек. Гастроинфраструктура тоже должна подтягиваться за этим ростом, чтобы, приехав, человек мог познакомиться с аутентичной местной кухней», — заявил он.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских рассказал, что на набережной в Сысерти организована специальная зона для проведения подобных фестивалей.

«На берегу Сысертского водохранилища организован проект «Гастропорт», где есть отдельное здание для супа — «Супстанция». Он появился не на пустом месте, а рядом с туристско-информационным центром на благоустроенной набережной. На компактной территории у нас развивается несколько интересных проектов, в том числе вкусные фестивали. Мы концентрируемся на том, чтобы экономика Сысерти была максимально прочно связана с туризмом и необходимой для него инфраструктурой. Сысерть, как уже отмечалось, определенный рекордсмен по привлечению федеральных средств на развитие благоустройства», — рассказал Дмитрий Нисковских.

Генеральный директор АНО УК ТРК СО Леонид Гункевич подчеркнул, что в этом году, на втором фестивале, организаторы учли то, что не удалось в первый раз.

Фестиваль супов — это одно из мероприятий, которое поднимает интерес к развитию туризма в Свердловской области. В прошлом году мы его попробовали. Он взлетел. 15 тыс. человек — это только чеки. Мы работаем над ошибками и, чтобы больше обслужить людей, в этом году вводим систему QR-кодов. Не нужно стоять в кассу, можно оплатить, получить жетон и идти к месту получения продукта. Касса и выдача продукта разведены, — добавил он.

Директор агентства развития Сысерти Ян Кожан отметил, что такие проекты привлекают в город не только туристов, но и потенциальных сысертчан — будущих жителей города.

«Результатом фестиваля «Переборщи» может стать книга рецептов, которой сможет пользоваться каждый. В этом есть некая глобальная ценность — проекты, которые мы разворачиваем, вносят вклад во что-то большее, в образование, популяризацию уральской культуры. Это очень сильная идея, на это действительно реагируют бизнесы, люди. Сысерть начинают выбирать осознанно не только для туризма, но и для жизни. У города становятся видны некоторые смысл и миссия», — отметил он.

Про туристские планы Сысерти

Дмитрий Нисковских рассказал, что благодаря поддержке губернатора Куйвашева город приобрел здание доменного цеха завода Турчаниновых-Соломирских. Это памятник федерального значения, основной производственный корпус составляет ансамбль всего завода. Дело в том, что одна из проблем работы с такими памятниками в том, что они находятся в собственности частных лиц, которые не хотят использовать их как туристический или культурный объект. В данном случае эта проблем решена. И летом планируется провести расширенное совещание с людьми, работающими с объектами культурного наследия, — это будет конференция для профсообщества.

Генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационнного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич добавил, что в Сысерти в течение года будут проводиться и другие мероприятия, связанные с гастрономией, в том числе международного масштаба, кроме того, он поделился планами по развитию вело-пешеходной тропы «Сысертская Сотня» и далеко идущими планами по созданию в Сысерти уральского парка развлечений.

«Сейчас мы занимаемся подготовкой к приезду известнейшего шеф-повара из Узбекистана, который будет проводить мастер-классы для шеф-поваров ресторанов Екатеринбурга. В рамках кластера «Большая Сысерть» мы развиваем проект «Сысертская Сотня» — вело-пешеходная тропа 100 км вокруг Сысерти. Сергей Мазуркевич (генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга) взял на себя обязательство огородить большое расстояние от Кадниково в сторону Абрамово и запустить 500 оленей — все это юридически уже проработано… То есть там будут кормушки и можно будет идти и кормить пятнистых оленей на прогулке. Кроме того, мы хотим, чтобы в Сысерти приземлился Уральский парк развлечений. Решение о том, что он будет в Свердловской области, уже есть. Дальше мы все боремся за то, чтобы приняли за основу нашу территорию», — рассказал он.

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