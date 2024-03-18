Дорогие автомобили, запчасти, лизинг. Грузоперевозчики отказываются от парков фур

Рост лизинговых платежей и обслуживание техники, которое подорожало в 2024 г. на 10-12%, превращают собственный автопарк в проблему для небольших игроков рынка.

Рост лизинговых ставок вынуждает автомобильных перевозчиков сокращать долю парка в лизинге или вовсе отдавать перевозки в аутсорсинг, пишет «Коммерсант».

Гендиректор TTG Андрей Рудаков рассказал изданию, что в компании рассматривают возможность отказа от собственных автомобилей, потому что фуры в лизинге при текущих условиях — это невыгодная бизнес-модель:

У большинства это работа в ноль или в небольшой, допустимый минус. Если машина выкуплена, то речь идет о чистой прибыли в 25 руб. с километра. При этом есть тенденция к уменьшению при длительном сроке эксплуатации (пять-семь лет) до 12 руб. с километра. При текущем уровне стоимости основных средств и долгосрочной аренды работа в лизинг будет в лучшем случае в ноль, а с каждым годом — только в убыток. Цель такой работы — только выкатать в лизинг и продать основное средство. Такое могут позволить себе лишь крупные автопарки, — говорит собеседник.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев говорит, что ставка по лизинговым договорам достигла порядка 24% годовых:

И это при условии первоначального взноса не менее 20%. А стоимость покупки только растет следом за курсом доллара и юаня. Поэтому многие малые автотранспортные предприятия с небольшой историей становятся банкротами, а их автопарк возвращается лизинговым компаниям.

Основатель портала Main Transport Роман Судорогин напоминает, что рынок перевозок автотранспортом по итогам прошлого года вырос на 11%, резко поднялись в цене и сами автомобили. Диспропорция спроса и предложения, нехватка ТС и примерно 60 тыс. водителей категории Е привели к росту ставок на грузоперевозки в среднем на 30–40%:

В такой ситуации свой автопарк позволяет гарантировать клиенту срок перевозки. Но для малых и средних транспортно-логистических компаний автопарк — это проблема, упирающаяся в рост лизинговых платежей и необходимость ухаживать за машинами.

Компания Bridge Logistics, которая занимается автоперевозками контейнеров, автомобилей, негабаритных и опасных грузов, в 2022 г. купила девять тягачей и 16 прицепов, однако сегодня решила отказаться от владения транспортом и перешла на аренду автопарка:

Сегодня у нас несколько договоров подряда с транспортными компаниями, у которых до 100 различных видов, марок и моделей автомобилей, что в полной мере закрывает потребность в автоперевозках. Плюсы такой модели в том, что она позволяет уделять больше времени основной работе, избавляет от необходимости обслуживать технику, а также ломать голову над тем, где она будет стоять и кем охраняться, — говорит гендиректор Bridge Logistics Андрей Шаплов.

Гендиректор компании «Да-Транс» Павла Янченко объясняет, что работа со своим автопарком и без него — это два разных бизнеса:

Мы пробовали и то, и другое. В итоге отказались от своего автопарка в пользу развития клиентского сервиса и экспедирования. Модель ведения бизнеса с автопарком — это меньше порожних пробегов, затрат на топливо на километр пути и ремонт, а также низкая амортизация. Главный недостаток — это цена как на автомобили, так и запчасти.

Модель с использованием наемного транспорта ориентирована на максимизацию прибыли, как рассказывает Павел Янченко, в этом случае экспедитор имеет транспорт в любой точке страны, однако испытывает сложности в работе с крупным бизнесом и ощущает угрозу со стороны различных IT-платформ.

Гендиректор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев рассказывает, что у них в компании автопарк насчитывает 2,5 тыс. единиц техники, при этом 15% из них находится в лизинге. Несмотря на высокие ставки, отказаться от лизинга там не могут:

В условиях, когда дефицит транспорта на рынке обостряется, а средний возраст грузовой техники в России увеличивается, развитие собственного автопарка позволяет свести к минимуму нарушения сроков и качества доставки. При этом в 2023 г. расходы на обслуживание техники выросли на 10–12%.

Банки пока не видят оттока перевозчиков из финлизинга. Например, в «ВТБ Лизинг» рассказали, что за январь-февраль профинансировали в 2,5 раза больше автомобилей и техники, чем год назад, а количество машин, переданных логистическим компаниям, выросло в два раза.

Ранее DK.RU рассказывал, что 2023 г. показал рекордные продажи грузовой техники. По итогам января – ноября в РФ было продано почти 131,2 тыс. грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны, следует из данных «Автостата». При этом на КамАЗе считают, что объемы рынка тяжелых грузовиков в 2023 г. были еще больше — 137 тыс. машин. Прогноз автоконцерна по объему рынка на 2024 г. — до 110 тыс. штук.

Вместе с тем под конец года продажи грузовиков пошли на спад из-за роста ключевой ставки. Под конец 2023 г. на складах дилеров и дистрибьюторов в РФ скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов китайского производства, писал DK.RU.