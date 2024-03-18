«Вкусно — и точка» вдвое увеличила выручку по итогам 2023 г.

За прошлый год компания получила 14,2 млрд руб. чистой прибыли против 11,6 млрд руб. убытка годом ранее. Высокие показатели объясняют открытием новых ресторанов и ростом спроса на фастфуд.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» по итогам 2023 г. нарастила выручку в 2,1 раза, до 155,7 млрд руб., пишет «Интерфакс». Себестоимость продаж ресторана при этом увеличилась в 1,7 раза, до 128,3 млрд руб. За отчетный период компания получила 14,2 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2023 г. против 11,6 млрд руб. убытка годом ранее.

Высокие показатели прошлого года связаны с тем, что в течение всего года работали все предприятия сети, в то время как в 2022 г. они находились в простое с середины марта до июня (открытие всех точек продлилось до конца сентября), — сообщили в пресс-службе сети.

Там добавили, что в 2023 г. «Вкусно — и точка» открыла 37 новых ресторанов, сейчас в нее входят более 880 предприятий в 64 регионах РФ.

Как рассказывал DK.RU, cеть «Вкусно — и точка» открылась вместо покинувшего Россию в 2022 г. американского McDonalds. В июне 2022 г. McDonald's продала бизнес в России предпринимателю Александру Говору, который управлял 25 ресторанами McDonald`s в Сибири по франшизе.

В июне 2023 г. «Вкусно — и точка» подняла цены почти на все меню на 5–8%. Стоимость продукции повысилась в связи с ростом себестоимости продуктов.

Добавим, что участники ресторанного рынка отмечают также важный фактор перемен в отрасли. Так, фастфуд с каждым годом все больше отъедает долю рынка у ресторанов. Если пять лет назад на рестораны приходилось 60% рынка и 40% — на фастфуд, то постепенно доля фастфуда увеличилась до 60%. При этом общий объем рынка в денежном выражении растет, писал DK.RU.