Свердловская область неожиданно оказалась на 2-м месте по производству кроссовок в России

По данным аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак», в 2023 г. в регионе было изготовлено 2,1 млн пар спортивной обуви. Цена на нее за год выросла.

Свердловская область оказалась регионом-лидером по производству кроссовок в России за пределами Москвы. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в 2023 г. на Среднем Урале было изготовлено 2,1 млн пар кроссовок. Для сравнения: в Москве за прошлый год произвели 2,4 млн пар.

Средневзвешенная цена на кроссовки в Свердловской области в прошлом году увеличилась на 9% — с 3 825 руб. до 4 178 руб. Однако продажи этой спортивной обуви, несмотря на рост цен, выросли на 48%. По предварительным оценкам, жители Свердловской области потратили около 1,3 млрд руб. на покупку кроссовок с января по декабрь 2023 г..

Ранее министр промышленности и торговли Свердловской области Сергей Пересторонин рассказал DK.RU, что в регионе работает более 1,5 тыс. малых и средних предприятий легпрома, которые способны производить широкий ассортимент продукции — от банных принадлежностей до верхней одежды и постельного белья.

Одним из крупнейших производителей спортивных товаров, одежды и обуви считается компания RAY. Ее основатель Андрей Евтюхов с детства занимался лыжным спортом, поэтому свой бизнес начал с производства аксессуаров для лыж и лыжных смазок. Производство спортивной одежды предприниматель запустил в 2012 г. По данным на 2020 г., ежегодно выпускал по 15 тыс. комплектов спортивной одежды.