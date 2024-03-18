Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
91,87
99,97
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область неожиданно оказалась на 2-м месте по производству кроссовок в России

Свердловская область неожиданно оказалась на 2-м месте по производству кроссовок в России
Иллюстрация: сгенерирована с помощью нейросети Кандинский

По данным аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак», в 2023 г. в регионе было изготовлено 2,1 млн пар спортивной обуви. Цена на нее за год выросла.

#РЕЙТИНГИ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Свердловская область оказалась регионом-лидером по производству кроссовок в России за пределами Москвы. По данным  государственной системы маркировки «Честный знак», в 2023 г. на Среднем Урале было изготовлено 2,1 млн пар кроссовок. Для сравнения: в Москве за прошлый год произвели 2,4 млн пар.

Средневзвешенная цена на кроссовки в Свердловской области в прошлом году увеличилась на 9% — с 3 825 руб. до 4 178 руб. Однако продажи этой спортивной обуви, несмотря на рост цен, выросли на 48%. По предварительным оценкам, жители Свердловской области потратили около 1,3 млрд руб. на покупку кроссовок с января по декабрь 2023 г..

Ранее министр промышленности и торговли Свердловской области Сергей Пересторонин рассказал DK.RU, что в регионе работает более 1,5 тыс. малых и средних предприятий легпрома, которые способны производить широкий ассортимент продукции — от банных принадлежностей до верхней одежды и постельного белья.

Одним из крупнейших производителей спортивных товаров, одежды и обуви считается компания RAY. Ее основатель Андрей Евтюхов с детства занимался лыжным спортом, поэтому свой бизнес начал с производства аксессуаров для лыж и лыжных смазок. Производство спортивной одежды  предприниматель запустил в 2012 г. По данным на 2020 г., ежегодно выпускал по 15 тыс. комплектов спортивной одежды.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • На Среднем Урале стартовали выборы президента РФ. Озвучены первые данные по явкеНа Среднем Урале стартовали выборы президента РФ. Озвучены первые данные по явке
  • Ежедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивовЕжедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивов
  • У ЧЭМК сменился владелец, а с бывших собственников взыщут 26 млрд руб.У ЧЭМК сменился владелец, а с бывших собственников взыщут 26 млрд руб.
  • Российская «дочка» Samsung увеличила прибыль за счет экспорта продукции в СНГРоссийская «дочка» Samsung увеличила прибыль за счет экспорта продукции в СНГ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.