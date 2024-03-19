«Общество Малышева 73» готовит площадку Екатеринбургского мясокомбината под застройку

Арендаторов здания попросили съехать до конца апреля, что стало для них неприятным сюрпризом, так как среди них есть производства. Они предполагали, что их известят о переезде за три месяца.

Арендаторов площадей Екатеринбургского мясокомбината известили о расторжении договоров: они должны освободить помещения до 30 апреля. Сейчас на площадке работает около 40 компаний: магазины, студии и производства, сообщает РБК.

«Когда нас предупредили за полтора месяца, все были в шоке: все экстренно стали искать новые площадки. У нас ведь контракты по производству. Я звонил арендатору несколько дней подряд, но на мои звонки не ответили», — сказал один из арендаторов агентству 66.RU.

Василий Умнов, который сдает в субаренду помещения на заводе, рассказал, что к 30 апреля арендаторы должны освободить все офисные помещения. Вопрос переезда производителей будут решать в индивидуальном порядке.

«У нас была похожая ситуация. На площадке рядом демонтировали объект, освободив порядка 15 га под жилую застройку для представителей «Общества Малышева 73». Мы тогда обозначили сроки субарендаторам, но потом, в связи с трудностями переезда, мы их корректировали», — рассказал Василий Умнов.

Напомним, что в январе этого года глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории жилого квартала в границах ул. Титова — Монтерской и Смоленской. Раньше частично ее занимал Екатеринбургский мясокомбинат. Предполагается, что на территории 61,5 га возведут 385 тыс. кв. м жилья, а вся жилая площадь составит 433,6 тыс. кв. м. Население квартала составит около 14,4 тыс. чел. Помимо среднеэтажных и многоэтажных домов в этом квартале построят новый детский сад на 250 мест, а также надземные паркинги.

Территория бывшего мясокомбината принадлежит застройщику «Общество Малышева 73». В компании не стали комментировать ситуацию с расторжением договоров аренды, так как это взаимодействие между арендаторами и субарендаторами, и они не имеют к этому отношения.

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