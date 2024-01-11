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Власти определились, что будет на месте мясокомбината на Вторчермете

Власти определились, что будет на месте мясокомбината на Вторчермете
Иллюстрация: DK.RU

Вместо промзоны в границах ул. Титова — Монтерской — Смоленской появится 385 тыс. кв. м жилья и социальные объекты. Частично застройка уже началась.

#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории жилого квартала в границах ул. Титова — Монтерской и Смоленской. Раньше частично ее занимал Екатеринбургский мясокомбинат. Предполагается, что на территории 61,5 га возведут 385 тыс. кв. м жилья, а вся жилая площадь составит 433,6 тыс. кв. м. Население квартала составит около 14,4 тыс. чел.

Помимо среднеэтажных и многоэтажных домов в этом квартале построят новый детский сад на 250 мест, а также надземные паркинги.

Власти определились, что будет на месте мясокомбината на Вторчермете 1

Некоторые проекты уже стартовали. Как уже писал DK.RU, одну из свечек напротив завода РТИ возводит компания «Астра», рядом с ней идет строительство ЖК компании «Практика». Соседние участки в глубине квартала планирует освоить «Общество Малышева 73» Игоря Заводского и Константина Погребинского.

Предполагается, что строительство и благоустройство территории будет завершено до 2035 г.

Напомним, ранее площадка закрывшегося мясокомбината попала в список неэффективно использующихся и нуждающихся в реновации территорий, составленный администрацией Екатеринбурга.

Еще один участок на Вторчермете попал в программу КРТ — под реновацию отдадут участок площадью 37,5 тыс. кв. м. в квартале ул Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. Рабочие снесут здесь 14 восьмиквартирных двухэтажных жилых домов. Вместо них возведут жилье для 800 человек и детский сад.  

Автор: Елизавета Порошина
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