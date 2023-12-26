Еще две площадки со сталинками отдадут под снос в Екатеринбурге

Вместо старых зданий на Вторчермете и Втузгородке построят новые жилые дома для 1600 человек, школу и детские сады. Ранее под реновацию отдали еще шесть площадок в разных районах города.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов включил два квартала в микрорайонах Вторчермет и Втузгородок в программу комплексного развития территорий.

Как пишет 66.RU, на Вторчермете под КРТ отдадут участок площадью 37,5 тыс. кв. м. в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. Рабочие снесут здесь 14 восьмиквартирных двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х годах. Одно из зданий признали аварийным. По программе в квартале должны появиться дома для 800 жителей и детский сад на 225 мест. На реализацию проекта потребуется 13 лет.

66.RU

Во Втузгородке под реновации отдали пространство 24,2 тыс. кв. м в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Вместо восьми нежилых зданий, построенных в 1960-х (включая здание бывшего Всероссийского научно-исследовательского института металлургической теплотехники), в течение пяти лет построят дома для 800 человек, новый корпус для лицея № 130 и детский сад.

66.RU

Документ, касающийся КРТ во Втузгородке, появился после отмены предыдущего. В ноябре администрация Екатеринбурга аннулировала прежний проект КРТ, чтобы включить в него новые соцобъекты.

Ранее под реновацию в Екатеринбурге отдали шесть площадок на улицах Вилонова, Летчиков, Кварцевой, Шефской, Донбасской и Краснофлотцев. В 2022 году по программе КРТ снесли первый дом на Эльмаше. На его месте в ближайшие 15 лет застройщик «Астра девелопмент» возведет жилые высотки.

Напомним, ранее мы писали о сносе последних частных домов в районе Автовокзала. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской. Пресс-служба администрации сообщает, что на территории появятся шесть социальных учреждений: три встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных на 600 мест, два отдельно стоящих детсада на 400 мест и школа на 2000 учеников. Проект планируют реализовать в семь этапов.

«Уралинформбюро» уточняет, что также запланирована застройка территории в границах ул. Островского – Айвазовского – Авиационная – Уктусская. Там появятся многоэтажные дома с жильем на 525,9 тыс. кв.м. Проект рассчитан до 2035 года, за это время там снесут 142 частных дома. Работать на территории будут несколько девелоперов, планируется строительство домов высотой от 6 до 33 этажей — в будущем жить в квартале смогут 17,5 тыс. человек.

Мэрия также планировала отдать под КРТ территорию Шарташа, где стоят дачи академиков. Развитием участка в 23,5 тыс. кв. м. на территории Шарташского лесопарка, где находятся дачи сотрудников УрО РАН, займется «Элит-групп» из Верхней Пышмы. Компания стала единственной, кого допустили до торгов. И предполагается, что она может быть связана с семьей заместителя председателя Заксобрания Армена Карапетяна — директором компании является Акоп Арменович Карапетян.

Победитель торгов должен заключить с ДОМ.РФ (участок находился в федеральной собственности) договор о комплексном развитии незастроенной территории и построить на участке гостиничный комплекс по типу базы отдыха.

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