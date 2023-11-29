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Последние частные дома у Южного автовокзала снесут

Последние частные дома у Южного автовокзала снесут
Иллюстрация: DK.RU

Глава города утвердил проект планировки территории, там должны появиться не только жилые дома, но и несколько детских садов и школа на 2000 мест.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской. Пресс-служба администрации сообщает, что на территории появятся шесть социальных учреждений: три встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных на 600 мест, два отдельно стоящих детсада на 400 мест и школа на 2000 учеников. Проект планируется реализовать в семь этапов.

«Уралинформбюро» уточняет, что также запланирована застройка территории в границах ул. Островского – Айвазовского – Авиационная – Уктусская. Там появятся многоэтажные дома с жильем на 525,9 тыс. кв.м. Проект рассчитан до 2035 года, за это время там снесут 142 частных дома. Работать на территории будут несколько девелоперов, планируется строительство домов высотой от 6 до 33 этажей, в будущем жить в квартале смогут 17,5 тыс. человек.

Напомним, ранее стало известно, что под КРТ (комплексное развитие территорий) будет отдана площадка на Шарташе, где сейчас стоят дачи академиков. Развитием участка в 23,5 тыс. кв. м. на территории Шарташского лесопарка, где пока находятся старые дачи сотрудников УрО РАН, займется «Элит-групп» из Верхней Пышмы. Компания стала единственной, кого допустили до торгов.

Победитель торгов должен заключить с ДОМ.РФ (участок находился в федеральной собственности) договор о комплексном развитии незастроенной территории и построить на участке гостиничный комплекс по типу базы отдыха.

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Автор: Александра Клименко
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