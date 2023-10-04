Тюменский застройщик приступил к работам на Эльмаше в Екатеринбурге

Старт строительным работам по программе КРТ дали глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместо 14 малоэтажных ветхих домов там появится две многоэтажки.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт строительству ЖК на площадке комплексного развития территорий (КРТ) на Эльмаше в Екатеринбурге.

Первую сваю забили на участке в границах ул. Шефская, Энтузиастов, Баумана. Там в будущем появятся два многоквартирных дома переменной этажности и детский сад, всего должно появиться 46 тыс. кв. м жилья. Ранее на территории стояли 14 малоэтажных домов, два из них были признаны аварийными. Работы ведет тюменский застройщик «Страна Девелопмент».

Напомним, в конце лета 2023 г. на одной из первых площадок КРТ в Екатеринбурге, в р-не ул. Краснофлотцев на Эльмаше, начали возводить жилье. Там будет застроено 3,7 га, работы ведет «Астра-Девелопмент».

Напомним, ранее DK.RU писал, что власти Екатеринбурга отдадут под КРТ участок площадью 37,4 тыс. кв. м на Вторчермете. Речь идет о застройке квартала ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков. Документация по планировке территории, необходимая для заключения договора, должна быть подготовлена в течение полугода. Постановление опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». В документе указано, что застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет.

Кроме того, в конце августа администрация выставила на торги три участка под КРТ жилой застройки. Они расположены в разных районах города — в Пионерском, Завокзальном и на Уктусе.