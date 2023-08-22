Территорию бывшего мясокомбината на Вторчермете застроят жильем

В новом квартале появится около 385 тыс. кв.м. жилья, а также детский сад, сквер, бульвар и районная площадь. Застройщиком выступает владелец земли, «Общество Малышева 73».

Часть производственной площадки закрывшегося мясокомбината на Вторчермете застроят многоэтажками, возведет их «Общество Малышева 73», пишет 66.RU. В новом квартале предусмотрено также возведение детского сада и общественных пространств.

В территориальную карту уже внесены изменения, иным стало функциональное назначение нескольких кварталов в границах улиц Титова, Монтерской, Смоленской. Теперь это общественно-деловая зона местного значения, а не зона производственно-коммунальных объектов. Изменение статуса позволяет владельцу земель, «Обществу Малышева 73», строить там многоэтажные дома.

Администрация города зарезервировала на территории участки под детский сад на 250 мест, сквер, районную площадь и центральный бульвар. На территории бывшего мясокомбината будет построено, судя по проекту, 385 тыс. кв.м. жилья, по периметру ЖК возведут крытые многоуровневые паркинги.

В «Обществе Малышева 73» информацию о скорой стройке пока не прокомментировали.

Ранее, напомним, площадка закрывшегося мясокомбината попала в список неэффективно использующихся и нуждающихся в реновации территорий, составленный администрацией Екатеринбурга.

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