Миллионы и миллиарды в инфраструктуру: что готовят девелоперы на Урале

Пока Москва защищает ипотечников-банкротов и строителей ИЖС, уральские строители налегают на инфраструктуру: новый мост и большая школа почти готовы, на подходе — дороги, хоспис и супер-автовокзал.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Для индивидуальных строек введут эскроу-счета

Российский Минстрой разработал законопроект, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальные дома. Как пишет «Коммерсант», эскроу-счета можно будет применять для возведения домов в рамках договора строительного подряда вне коттеджных комплексов.

Напомним, механизм использования эскроу-счетов предполагает, что деньги покупателей зачисляются на специальные счета в банке и хранятся там до тех пор, пока объект строительства не будет сдан. Застройщик возводит дом на заемные средства и получает доступ к деньгам покупателей только после окончания стройки. Такую схему используют застройщики с 2019 г., в 2022 г. эскроу-счета были введены для строительства индивидуальных домов, которые расположены в коттеджных поселках. Теперь Минстрой предлагает использовать эскроу для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Законопроект предполагает добровольное использование такого способа финансирования. В ведомстве отмечают, что применение эскроу-счетов в первую очередь необходимо для льготных ипотечных программ без залогов и поручительств. Сейчас на ИЖС приходится только 10% ипотечных кредитов, притом что сегмент обеспечивает половину объема годового ввода жилья. Также участники рынка полагают, что введение эскроу-счетов позволит привлечь покупателей, которые опасались авансовой схемы расчетов при строительстве домов.

В проекте закона говорится, что строительство домов с применением эскроу-счетов, где подрядчиками выступают юрлица или ИП, будет возможно при соблюдении нескольких условий. Например, подрядчик должен будет раскрывать информацию о себе и о проекте, а при строительстве должна использоваться типовая документация или домокомплект. В договоре на строительство также должен быть прописан пункт о подключении построенного дома к инженерным сетям или же обеспечение его автономными системами. Гарантийный срок на построенные дома будет составлять минимум три года.

Ранее DK.RU подробно рассказывал про ипотечную программу со ставками от 0,1 до 3% годовых — сельскую ипотеку.

Правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов

Российские власти поддержали законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, пишут «Известия». В проекте закона сказано, что должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что проблема взыскания единственного залогового жилья обсуждается давно.

Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице.

Эксперты отмечают, что главный риск нового механизма — появление мошенников, которые будут заранее планировать банкротство при минимальном сроке обслуживания кредита. Так что авторам законопроекта предстоит учесть эти риски.

Издание добавляет, что в 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. человек, каждый десятый случай — банкротство из-за просроченной ипотеки. Около 20 тыс. человек лишились единственного жилья.

Ранее DK.RU рассказывал, что наиболее распространенным видом кредитования в России остается ипотека. При этом, по данным ЦБ, число выданных ипотечных займов в начале 2023 г. упало на 20%. На 16,8% за последний год выросло число автокредитов: с 143,7 тыс. до 167,9 тыс.

Уже скоро. Екатеринбург получит новый мост

В микрорайоне Уктус неподалеку от ТРЦ «Глобус» завершается возведение нового пешеходного путепровода через реку Исеть. Строители уже уложили асфальтовое покрытие и приступили к благоустройству прилегающей территории и монтажу освещения, рассказали в компании «Атомстройкомплекс». Общая длина моста, который соединит для пешеходов левый берег Исети с правым и обеспечит доступность остановок общественного транспорта, составит 50 м.

Известно, что возведение моста — первый этап масштабного проекта, который включает благоустройство ул. Водоемной и строительство съезда с Кольцовского тракта и очистных сооружений. Все работы, включая разработку проекта и благоустройство, выполняет «АТОМ». Второй и третий этапы будут завершены в 2024 г.

Помимо обновления проезжей части, предназначенной для движения автомобилей, мы благоустраиваем пешеходные и велодорожки. Вдоль улицы Водоемной также будут установлены скамейки и велопарковки. Проект предусматривает озеленение территории. Поскольку в перспективе планируется запустить движение общественного транспорта вдоль улицы, выполняются работы по выделению остановок с установкой павильонов, — отметила руководитель проектов «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова.

В компании добавляют: второй и третий этапы работ будут проходить с применением инфраструктурно-бюджетного кредита. С помощью такого финансового механизма «Атомстройкомплекс» уже возводит Губернаторский лицей на 1200 мест в микрорайоне Солнечный и взрослую поликлинику в Академическом площадью более 16 тыс. кв. м.

«Золотой» ТРЦ с вокзалом закончат в 2025 г.

Девелоперский проект Игоря Заводовского и Константина Погребинского (холдинг «Общество Малышева 73») — ТРЦ «Золотой» — близится к завершению. Как рассказал 66.RU директор «Гринвича» и «Пассажа» Дмитрий Сарапульцев, торговый центр планируют открыть в декабре 2025 г. В комплексе будет гипермаркет (не «Гипербола»), кинотеатр, фудкорт, фитнес-клуб на 3 тыс. кв. м. Торговая галерея разместится на 146,5 тыс. кв. м. На 30% площадей уже заключены договоры аренды, отмечает Сарапульцев.

Общая площадь объекта вместе с автовокзалом и паркингом на 5,6 тыс. мест составит 307,8 тыс. кв. м. Согласно прогнозу девелоперов, трафик нового ТРЦ будет около 1 млн человек в месяц (в ТРЦ «Гринвич» — 1,4 млн человек, в ТЦ «Пассаж» — 500 тыс.).

Напомним, что ТРЦ «Золотой» вместе с новым автовокзалом должен стать большим транспортно-пересадочным узлом. Ради строительства ТРЦ снесли здание аэропорта Уктус. Возведение объекта стартовало в 2020 г. Работы собирались завершить в конце 2023 г., «уложившись» в $400 млн. Однако из-за роста цен на материалы и доставку оборудования стоимость проекта выросла. Кроме того, на его реализацию потребуется больше времени — девелоперам пришлось искать новых поставщиков лифтов, эскалаторов, траволаторов и др.

1,2 млрд руб. на кону. В Екатеринбурге ищут подрядчиков для благоустройства набережной

Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс по отбору компании, которая займется благоустройством набережной реки Исеть от ул. Куйбышева до Парка им. Маяковского. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Начальная цена торгов — 1,2 млрд руб. Их планируют потратить на проведение двух этапов работ: сначала обустроят левый берег Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов, затем — правый берег в границах этих же улиц. Предполагается, что 491 млн руб. будет выделен в 2024 г., еще 709 млн руб. — в 2025 г. Завершить благоустройство должны к ноябрю 2025 г.

Прим заявок продлится до 17 августа. Итоги конкурса планируют подвести 22 августа 2023 г.

Ранее DK.RU писал, что проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского презентовал архитектор Тимур Абдуллаев. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад.

Скоростная стройка: уникальную екатеринбургскую школу сдадут к концу года

Первая в Екатеринбурге школа, которую строят в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), в скором времени примет учеников. Речь об образовательном учреждении №41 в Верх-Исетском районе. Здание на 925 человек на месте снесенного аварийного возводит девелопер «Атомстройкомлекс». В компании сообщили: строители уже приступили к отделке фасадов и благоустройству территории.

При проектировании использовались проверенные временем инженерные решения, это позволяет строить школу быстрыми темпами, — отметил руководитель проекта компании «Атомстройкомплекс» Александр Мордвинов.

Известно, что школу №41 оснащают по самым современным стандартам. Функционально здание разделено на блоки начальных и старших классов. Все кабинеты средней школы обеспечены мультимедийными системами, для младших классов оборудованы спальни в помещениях продленного пребывания и игровые. Школа будет адаптирована для инклюзивного обучения: для маломобильных учеников в здании будут обустроены уборные, пандусы, лифты, спортзал.

Напомним, «Атомстройкомплекс» выступил инициатором и участником строительства образовательного учреждения в рамках механизма ЧГП. По концессионному соглашению первые годы после сдачи школы подрядчик будет курировать эксплуатацию здания и всех инженерных систем. Сейчас компания возводит еще один объект по ГЧП: школу на 1500 мест в Пионерском микрорайоне. Всего в портфолио компании разработка десятков проектов школ и детских садов, некоторые из них рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.

Плюс 142 млн руб. Строители смогут дополнительно заработать на дорожных объектах Урала

Власти Свердловской области направят на ремонты и строительство дорог дополнительно 141,7 млн руб. Распределение межбюджетных трансфертов утверждено постановлением регионального правительства. Известно, что дополнительно 63 млн руб. получит Богданович — на капитальный ремонт моста через реку Кунару на ул. Степана Разина. Нижний Тагил получит на продолжение ремонта Исинского тракта 25,3 млн руб. Белоярскому городскому округу направлено 23,4 млн руб. на текущие ремонты улично-дорожной сети.

Еще 30 млн руб. получит Пелым на первый этап строительства дороги к поселку Атымья. Это самый отдаленный северо-восточный поселок Свердловской области, в котором живут около 800 человек. Дорога, связывающая его с федеральной трассой Ивдель — Ханты-Мансийск протяженностью 3,8 километра, находится в неудовлетворительном состоянии. Масштабные работы планируется завершить к концу 2025 г.

Отметим, что Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 51,2%. Год назад Средний Урал находился по качеству дорог строчкой выше — на 42-м месте.

Мэрия расселит самый депрессивный дом уральского мегаполиса

Городские власти признали аварийным трехэтажный жилой дом в переулке Базовом, 4. Строение, которое в народе называют «самым депрессивным домом в Екатеринбурге», будет изъято. В постановлении главы города Алексея Орлова сказано, что мэрия изымает для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 123 кв. м и жилые помещения в доме, расположенном на этом участке.

Сообщается, что застройка на участке не планируется. Сейчас дом, ранее стоявший вплотную к проезжей части переулка Базового, находится впритык к новой эстакаде развязки у концерна «Калина». В доме до сих пор печное отопление, он пережил несколько пожаров, рядом нет никаких объектов социальной инфраструктуры. Жильцы дома 12 лет пытались добиться расселения через суд.

Напомним, в начале года в мэрии Екатеринбурга анонсировали два новых проекта комплексного развития территории. На этот раз — и на юге города. Первая площадка находится на ул. Летчиков: сейчас там расположено семь ветхих жилых домов, построенных в середине прошлого века. Под расселение попадает 98 жилых помещений. Вторая площадка расположена в южной части города — на ул. Кварцевой. Там предстоит расселить 40 жилых помещений.

Велодорожки, детские площадки, много зелени. На Уктусе будет новое общественное пространство

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил эскизный проект благоустройства набережной реки Исеть вблизи ЖК «Река» в микрорайоне Уктус. Территория в границах ул. Павлодарской и Щербакова спланирована как природный парк площадью более 12 тыс. кв. м, здесь будут размещены велодорожки, амфитеатр, детские площадки, тихие зоны отдыха, смотровые площадки с видом на Исеть. Работы по проектированию и обустройству общественной зоны за собственный счет выполняет компания «Атомстройкомлекс».

Мы опирались на утвержденную концепцию развития набережной реки Исети в Екатеринбурге. В представленном варианте максимально сохранен природный ландшафт территории, объекты благоустройства встроены в рельеф. Зеленые насаждения подбирались с учетом видового разнообразия и периодов цветения, чтобы скорректировать урбанизированную территорию и сделать ее ближе к природе. Все архитектурные решения подобраны с точки зрения их утилитарности и удобства эксплуатации, — пояснила директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс», член Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга Екатерина Спирина.

Эксперты внесли ряд предложений, связанных с эксплуатацией территории и опытом озеленения общественных пространств. После одобрения проекта «Атомстройкомлекс» приступает к следующему этапу проектирования, связанному с подготовительными работами. По планам новое общественное пространство будет открыто для жителей города в 2026 г.

На севере города построят большой хоспис

Девелопер «Брусника» завершает проектирование паллиативного центра на Уралмаше. Объект будет похож на отель длительного пребывания или дом отдыха, сообщают в компании, и сможет принять 185 человек. Со второго по шестой этаж разместятся отделения паллиативной помощи с палатами, на седьмом этаже будут административные помещения.

Отметим, что новый центр должен стать заменой прежнему хоспису, работающему на ул. Челюскинцев, у Макаровского моста. Тот объект рассчитан на 55 человек. Ранее девелопер выиграл на торгах участок под застройку – там же расположен центр паллиативной помощи. В начале прошлого года представители «Брусники» заявляли, что начнут освоение площадки только после возведения нового хосписа в районе Уралмаш и переноса туда прежнего центра. После этого участок у моста планируется освоить комплексно: предполагается возведение жилья, офисного и торгового центров, фитнес-составляющей, отеля и др.

Что касается строительства нового центра на Уралмаше, девелопер рассчитывает на государственное софинансирование.

Сейчас мы обсуждаем с региональными властями возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства. В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году, — прокомментировала директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова (цитата по РБК).

Ранее мы писали о том, что «Брусника», также в рамках государственно-частного партнерства, планирует снос 13 старых зданий в центре Екатеринбурга. Речь идет о застройке в районе Литературного квартала.

Иллюстрации: Pixabay.com/loczek_photography_, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»