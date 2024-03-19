В шорт-лист Wheretoeat попали четыре ресторана из Екатеринбурга

В лонг-листе Wheretoeat среди сотен заведений со всей страны оказались 30 екатеринбургских ресторанов. В прошлом году в шорт-лист вошли три ресторана из Екатеринбурга — Kitchen, «Горожане» и Momo.

В шорт-лист премии Wheretoeat лучших ресторанов России в этом году вошли четыре заведения из Екатеринбурга, пишет Ъ-Урал. Среди 100 претендентов на звание лучшего ресторана оказались Culta Bistronomic, Kitchen, «Гастроли» и «Горожане».

Все заведения уже принимали участие в конкурсе в прошлые годы. Так, они заняли лидирующие позиции на Урале в 2023 г., при этом лучшим был признан Culta Bistronomic. В 2022 г. им были «Горожане», а в 2020 и 2021 гг. — «Гастроли». Кроме того, организаторы премии 2022 г. в Kitchen отметили лучшего шеф-повара Урала.

Напомним, в лонг-листе Wheretoeat среди сотен заведений со всей страны оказались 30 екатеринбургских ресторанов: «Два деда», Ami-Ami, «Зверобой», Norra Rk, «Итальянцы», «Кварта», Ovo Izakaya, Bukowski Grill, Public, Морская/10, Culta Bistronomic, Sekta organic wine bar, «Нигора», Engels, Si!, «Паштет», Forest, Gavi, The Barbara, Tribu, «Сойка», Kitchen, «Троекуровъ», «Барборис», «Био Шмио», «Большой Грузинский», «Гады, крабы и вино», «Гастроли», «Горожане», Momo pan asian kitchen.

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