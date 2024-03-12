30 заведений из Екатеринбурга вошли в лонг-лист ресторанов России

Организаторы гастропремии Wheretoeat представили лонг-лист ресторанов, претендующих на звание лучших в России. Всего в списке 2024 года более 600 номинантов.

Премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. Лучшие заведения страны определяют профессионалы ресторанного и гостиничного бизнеса и представители прессы путем тайного голосования.

Уральские заведения неоднократно попадали в поле зрения экспертов Wheretoeat.

В 2024 г. на победу в конкурсе претендуют 30 заведений из Екатеринбурга: «Два деда», Ami-Ami, «Зверобой», Norra Rk, «Итальянцы», «Кварта», Ovo Izakaya, Bukowski Grill, Public, Морская/10, Culta Bistronomic, Sekta organic wine bar, «Нигора», Engels, Si!, «Паштет», Forest, Gavi, The Barbara, Tribu, «Сойка», Kitchen, «Троекуровъ», «Барборис», «Био Шмио», «Большой Грузинский», «Гады, крабы и вино», «Гастроли», «Горожане», Momo pan asian kitchen.

В 2023 г. в лонг-лист премии вошли 29 заведений из Екатеринбурга. Первую строчку рейтинга лучших ресторанов Урала занял Culta Bistronomic, второе — Kitchen, третье — бистро «Горожане».

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