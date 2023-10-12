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Церемония вручения независимой ресторанной премии WHERETOEAT состоится 20 октября

Церемония вручения независимой ресторанной премии WHERETOEAT состоится 20 октября
Иллюстрация: WHERETOEAT

В шорт-листе пять уральских шефов, сомелье, ресторанов в категории «Выбор СМИ» и баров — список внутри. Кроме того, в ходе церемонии будут объявлены 50 лучших гастрозаведений Урала.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

20 октября 2023 г. в Синара-Центре в Екатеринбурге уже в пятый раз состоится церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT Ural.

В ходе церемонии будет объявлен рейтинг 50 лучших гастрономических заведений Урала, а также победители в следующих специальных номинациях: «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Бар года», «Официант года», «Выбор СберМаркета».

На настоящий момент на сайте и в соцсетях Премии опубликованы шорт-листы претендентов на победу в некоторых спецноминациях и 50 лучших ресторанов региона. Обращаем ваше внимание, что на данном этапе все списки составлены в алфавитном порядке. Как распределились места среди ресторанов, а также имена победителей в специальных номинациях, будет озвучено 20 октября на церемонии вручения премии WHERETOEAT Ural 2023. Десять лучших ресторанов Урала и лауреаты спецноминаций будут награждены особыми призами.

 «Шеф-повар года»: шорт-лист

  • Игорь Арсёнов, Culta Bistronomic, «Горожане», Екатеринбург;
  • Андрей Бова, «Барборис», Екатеринбург;
  • Вадим Борисихин, Cibo, Izakaya, Екатеринбург;
  • Роман Калинин, MOMO Pan Asian Kitchen, Екатеринбург;
  • Сергей Мирошников, Kitchen, Екатеринбург.

«Сомелье года»: шорт-лист

  • Елена Бачинина, «Био Шмио», Екатеринбург;
  • Алексей Дубовкин, Carbonara, Екатеринбург;
  • Мария Клец, Ami-Ami, Екатеринбург;
  • Анастасия Прудникова, «Гады, крабы и вино», Екатеринбург;
  • Роман Сергеев, «Био Шмио», Екатеринбург.

«Выбор СМИ»: шорт-лист

  • Culta Bistronomic, Екатеринбург;
  • Forest, Екатеринбург;
  • Kitchen, Екатеринбург;
  • MOMO Pan Asian Kitchen, Екатеринбург,
  • «Большой Грузинский», Екатеринбург.

«Бар года»: шорт-лист

  • «13,5», Екатеринбург;
  • Fresca, Тюмень;
  • Shalom Shanghai, Екатеринбург;
  • «Коллектив», Екатеринбург;
  • «Сплетни», Екатеринбург.

Напомним, что независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

В прошлом году мы писали, что в топ премии WHERETOEAT URAL 2022 попал ресторан «Большой грузинский».

Также «Большой грузинский» стал лучшим рестораном Урала в номинации «Выбор СМИ» и вошел в десятку лучших заведений Урала, а сомелье ресторана Андрей Шапарев — в пятерку лучших сомелье Урала. В честь этого праздника в четверг, 20 октября, ресторан предоставит гостям угощение-комплимент — бокал красного вина.

Читайте также на DK.RU: «Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU.

Автор: Татьяна Юстус
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