Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей

В мартовском рейтинге, подготовленном порталом Выберу.ру, рассматривались текущие предложения банков-автокредиторов из Топ-50 по объемам кредитования на 01.02.2024 г.

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки по кредиту и их диапазон, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальная сумма. Помимо этого, учитывались условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2023 г. банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 г. — с 29,3 до 33,8 млрд руб.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма автокредита — 17 млн руб., максимальный срок кредитования — 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров–партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K9QTT