Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей
В мартовском рейтинге, подготовленном порталом Выберу.ру, рассматривались текущие предложения банков-автокредиторов из Топ-50 по объемам кредитования на 01.02.2024 г.
В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки по кредиту и их диапазон, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальная сумма. Помимо этого, учитывались условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2023 г. банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 г. — с 29,3 до 33,8 млрд руб.
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма автокредита — 17 млн руб., максимальный срок кредитования — 8 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров–партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K9QTT