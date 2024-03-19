€95 за тонну. Евросоюз введет заградительные пошлины на российское зерно

Также ограничения коснутся белорусской агропродукции. В 2023 г. Евросоюз импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки.

Еврокомиссия собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, пишет РБК со ссылкой на Financial Times. Издание пишет, что данная мера приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос на российскую и белорусскую агропродукцию.

Кроме того, планируется установить 50% пошлины на семена масличных культур и продукты их переработки.

Решение ЕС связано с требованием Польши и стран Балтии ограничить импорт зерновых из России и Белоруссии. Ранее Еврокомиссия опасалась, что такое решение может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.

Издание пишет, что в 2023 г. Евросоюз импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки. При этом импортированные объемы составляют 1% от общего потребления ЕС.

Напомним, что в феврале 2024 г. Латвия ввела запрет на ввоз в страну сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии. Сейм Литвы в марте призывал запретить импорт российского и белорусского зерна. С аналогичной просьбой к Еврокомиссии обращались и власти Польши.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минсельхоз оценивал объемы экспорта продовольствия из РФ в 2023 г. в $45 млрд. Основу российского экспорта занимают зерно, растительные масла, рыба и морепродукты. США обеспокоены растущей долей РФ в глобальной торговле пшеницей. В этом сезоне она может увеличиться до 25% против 22% сезоном ранее. На долю ЕС при этом приходится 11%, на США и Канаду совместно — 20%, общую долю Австралии, Аргентины и Украины оценивают в 22%.