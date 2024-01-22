США готовятся запретить экспорт российского зерна и другого продовольствия

Законопроект с говорящим названием No Russian Agricultural Act рассматривает правительство США. Эксперты считают, это плохой знак. До сих пор продовольствие не входило ни в один из пакетов санкций.

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект No Russian Agricultural Act, который направлен на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Прежде чем закон вступит в силу, его должны одобрить обе палаты Конгресса, а потом подписать президент. Как пишет «Коммерсант», потенциальный запрет на экспорт российского продовольствия обеспокоил правительство РФ.

Подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» направило отраслевым организациям письмо с просьбой оценить возможные потери из-за введения санкций.

Минсельхоз оценивает экспорт продовольствия из РФ в 2023 г. в $45 млрд. Основу российского экспорта занимают зерно, растительные масла, рыба и морепродукты. Издание отмечает, что США обеспокоены растущей долей РФ в глобальной торговле пшеницей. В этом сезоне она может увеличиться до 25% против 22% сезоном ранее. На долю ЕС при этом приходится 11%, на США и Канаду совместно — 20%, общую долю Австралии, Аргентины и Украины оценивают в 22%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько объясняет, что до сих пор российское продовольствие не попадало под прямые санкции:

Принятие нового законопроекта может стать первым сигналом вероятного изменения ситуации. Пока инициатива находится на ранней стадии, но уже может считываться как рекомендация не иметь дело с продукцией из РФ.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что само название законопроекта No Russian Agriculture Act несет серьезный негативный посыл и, несмотря на то, что прямых рекомендаций ограничить экспорт продовольствия из России нет, это сигнал для мирового сообщества:

На примере скрытых санкций и проблем с банковским сопровождением сделок с российским зерном мы хорошо знаем, какое влияние имеют неформальные тексты документов.

Как рассказывал DK.RU, с 2022 г. США наложили санкции на поставки из России нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов (преимущественно замороженных крабов), тогда как ядерное топливо и минеральные удобрения до сих пор в санкционный список не вошли.

При этом в октябре 2023 г. США впервые за полтора года импортировали из России нефть на $3,5 млн, сообщал DK.RU.