Telegram выпустил облигации на $330 млн. Деньги пойдут на развитие

Telegram впервые выпустил облигации в марте 2021 г. и привлек $1 млрд. Позже, в 2023 г., компания выпустила облигации еще на $270 млн. Стоимость Telegram оценивается в $30 млрд.

Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн, чтобы гарантировать дальнейшее развитие ускоренными темпами, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале.

На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму $330 млн, чтобы обеспечить ускоренное развитие Telegram. Размещение облигаций прошло с переизбытком заявок, и мы были рады, что в нем приняли участие глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией.

По словам Дурова, условия размещения облигаций с учетом ставки Федеральной резервной системы были самыми выгодными для Telegram за всю историю компании:

Повышенный спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram. Это еще больше укрепит наши позиции в качестве независимой платформы, способной бросить вызов «Голиафам» нашей индустрии, — отметил Дуров.

Как пишет Forbes, Telegram впервые выпустил облигации в марте 2021 г. и привлек $1 млрд. Ставка по бондам составила 7% годовых.

В июле 2023 г. Telegram выпустил облигации еще на $270 млн. Павел Дуров отмечал, что около 25% облигаций купил он сам, потратив на это «десятки миллионов».

В марте 2024 г. в интервью Financial Times Павел Дуров рассказывал, что инвесторы готовы предложить $30 млрд за Telegram, однако основатель исключил возможность его продажи. Дуров добавил, что рассматривает возможность проведения IPO.

Ранее DK.RU рассказывал, что доля россиян, которые заходят в Telegram хотя бы раз в месяц, в четвертом квартале прошлого года достигла 68%. Telegram оказался «четвертым китом» рунета, уступив по суточному охвату (47%) только WhatsApp (67%), «Яндексу» (56%) и Google (53%). «ВКонтакте», из которой власти делают «первую кнопку» всего отечественного интернета, на пятом месте с 45%, почти столько же (44%) у до сих пор не заблокированного YouTube.