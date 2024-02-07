Суточный охват Telegram достиг половины населения России

Самой популярной соцсетью и мессенджером в стране всего за год стал Telegram. Он оказался «четвертым китом» рунета, лишь немного уступив по охватам «Яндексу» (56%) и Google (53%).

Доля россиян, которые заходят в Telegram хотя бы раз в месяц, в четвертом квартале прошлого года достигла 68%, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope. Популярный в России мессенджер всего за год набрал 20% аудитории, его охват по численности приблизился к половине населения России старше 12 лет. Среди самой молодой аудитории (12–24 лет), мало чувствительной к историческому первенству WhatsApp, Telegram вообще лидирует по суточному охвату. В страте 12–17 лет это 79%, 18–24 года — 75%.

Telegram оказался «четвертым китом» рунета, уступив по суточному охвату (47%) только WhatsApp (67%), «Яндексу» (56%) и Google (53%). «ВКонтакте», из которой власти делают «первую кнопку» всего отечественного интернета, на пятом месте с 45%, почти столько же (44%) у до сих пор не заблокированного YouTube.

Доля россиян, которые заходят в Telegram хотя бы раз в месяц, в четвертом квартале прошлого года достигла 68%. На Telegram пришлось больше трети всего интернет-потребления в секторе мессенджеров, или 7% суммарного.

За время СВО Telegram фактически стал сетевой новостной платформой номер один в России. Еще в январе 2022 г. ее среднесуточный охват составлял 20%, но практически полное отсутствие цензуры и широкий выбор информации сделали свое дело. В мессенджере наблюдались четкие пики вовлеченности по времени пользования, совпавшие с ключевыми событиями: частичной мобилизацией в сентябре 2022 г., пригожинским мятежом в июне 2023 г.

Феноменом Telegram является потребление контента в каналах: их используют более 80% суточной аудитории. По смысловой нагрузке 20 из российского топ-30 имеют общественно-политическую и новостную направленность. В топ пробились даже несколько каналов «военкоров» — тоже специфического феномена Telegram. Российские власти научились использовать платформу в своих интересах (в топ-20 каналов половина провластных).

Перспективы Telegram эксперты связывают с ее превращением в суперприложение типа китайского WeChat. Летом 2023 г. Telegram также завел и собственную платежную систему, разрешив пользователям заводить криптовалютные кошельки и покупать электронные деньги.