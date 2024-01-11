Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.01
90,40
98,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Telegram впервые занял место в тройке приложений-лидеров на Урале в новогодние праздники

Telegram впервые занял место в тройке приложений-лидеров на Урале в новогодние праздники
Иллюстрация: Пресс-служба МегаФон

В новогодние праздники свердловчане предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В целом на Среднем Урале объем потребляемого интернет-трафика вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Существенный рост зафиксирован в Telegram: в новогодние праздники активность в приложении выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что в регионе уже несколько лет наблюдается тренд на снижение привычного голосового трафика, в новогодние праздники ситуация изменилась. Так, свердловчане тратили на звонки в среднем на 11% больше минут, чем в 2023 г. В новогодние дни жители региона провели за звонками 62 минуты в расчете на абонента. Наиболее активно звонили в канун Нового года – 31 декабря.

В целом в России самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, однако активность абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 г. (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%).

Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Заметно прибавили и онлайн-кинотеатры, демонстрирующие увеличение трафика на 28% год к году.

В Свердловской области рейтинг популярных новогодних приложений совпадает с общероссийскими данными.

Читайте также на DK.RU:

ФАС следит. Операторам связи запретят повышать цены на тарифы выше инфляции

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданийЕкатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий
  • Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственникуВладельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику
  • На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройствоНа железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство
  • Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.