Telegram впервые занял место в тройке приложений-лидеров на Урале в новогодние праздники

В новогодние праздники свердловчане предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г.

В целом на Среднем Урале объем потребляемого интернет-трафика вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Существенный рост зафиксирован в Telegram: в новогодние праздники активность в приложении выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что в регионе уже несколько лет наблюдается тренд на снижение привычного голосового трафика, в новогодние праздники ситуация изменилась. Так, свердловчане тратили на звонки в среднем на 11% больше минут, чем в 2023 г. В новогодние дни жители региона провели за звонками 62 минуты в расчете на абонента. Наиболее активно звонили в канун Нового года – 31 декабря.

В целом в России самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, однако активность абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 г. (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%).

Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Заметно прибавили и онлайн-кинотеатры, демонстрирующие увеличение трафика на 28% год к году.

В Свердловской области рейтинг популярных новогодних приложений совпадает с общероссийскими данными.

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