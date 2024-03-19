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Бывшего начальника Управления автомобильных дорог отправили под домашний арест

Бывшего начальника Управления автомобильных дорог отправили под домашний арест
Иллюстрация: DK.RU

Вячеслав Данилов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

#СУДЫ#НОВОСТИ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга изменили меру пресечения экс-начальнику свердловского Управления дорог Вячеславу Данилову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Теперь он находится под домашним арестом до 17 мая включительно, сообщает 66.RU.

По версии следствия, весной 2023 г. Вячеслав Данилов договорился с руководством «Мелиостроя» об откате в 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог. В конце марта «Мелиострой» заключил с Управлением автодорог контракт на ремонт и содержание дорог общего пользования регионального значения на 2,9 млрд руб. На сайте госзакупок такой тендер найти не удалось.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 г. управление заключило с «Мелиостроем» два контракта на 75,5 и 193,3 млн руб. В апреле, по версии следствия, Вячеслав Данилов получил взятку от Ирины Городничевой — тогда директора компании «Мелиострой».

В сентябре 2023 г. Вячеслава Данилова отправили в отставку. В октябре того же года его арестовали. Вместе с Даниловым под стражу отправилась Ирина Городничева. Она годами получала крупные госзаказы на ремонт дорог.

Напомним, что руководитель автодорог Свердловской области освобожден от занимаемой должности 18 сентября 2023 г.  Вячеслав Данилов работал в Управлении автодорог с 2012 г. С 2017 г. исполнял обязанности начальника ведомства.

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Автор: Татьяна Юстус
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