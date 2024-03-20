Умер легендарный спортивный журналист, шоумен и актер Василий Уткин

Об этом стало известно накануне. Предварительной причиной смерти называют тромбоэмболию. Василию Уткину было 52 года.

Василий Уткин родился 6 марта 1972 г. в Балашихе Московской области. В середине 1990-х работал на НТВ и «НТВ-Плюс» спортивным комментатором, вел передачу «Футбольный клуб». Прежде всего с футболом его и связывали, многие репортажи стали настоящей легендой спортивной журналистики. В 2004 и 2005 гг. получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Вечером 19 марта в СМИ появилась информация о смерти Уткина — предварительной причиной стала тромбоэмболия. Новость повергла в шок все спортивное общество России. «Шокирующая новость. Профессионализм и масштаб личности Василия для всего нашего футбола сложно переоценить. Соболезнования друзьям и близким. Светлая память», — написал генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин.

С середины 2010-х Василий Уткин занимался не только спортивной журналистикой, он вел развлекательные передачи на телевидении и общественно-политические на радио, играл в театре и кино (его Игорь Цаплин из «Дня выборов» — один из самых запоминающихся персонажей на отечественном экране в нулевые), руководил клубом «Эгриси» из футбольной медиалиги, рассказывает «Коммерсант».

Впрочем, на телевидении в последние годы Уткин практически не появлялся. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев признался, что Василия не хватало в эфире.

Василий Уткин был лучшим в профессии. Мне безумно не хватало его на большом экране в последние годы. Он стал великолепным блогером, по‑прежнему виртуозно жонглировал словами, много делал в интернете, но, к сожалению, был лишен больших футбольных эфиров, которые его окрыляли. Знаю, что он очень сильно из‑за этого переживал. Это боль. Восемь лет назад мы вместе открывали «Матч ТВ». Соболезную всем, это огромная утрата для страны, — написал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Соболезнования родным и близким Уткина выразили «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и ряд других футбольных клубов России. На жеребьевке пятого сезона Медиалиги память комментатора почтили минутой молчания, которая завершилась аплодисментами.

DK.RU присоединяется к соболезнованиям.

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