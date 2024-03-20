ХК «Автомобилист» ведет 2-0 в серии со СКА в ¼ Кубка Гагарина. В Екатеринбурге sold out

Хоккейный клуб «Автомобилист» дважды обыграл СКА в первых матчах второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:2 и 3:1. Следующие игры пройдут 21 и 23 марта в Екатеринбурге, билетов в продаже уже нет.

В истории Континентальной хоккейной лиги эти соперники ни разу не играли друг с другом в плей-офф. В регулярном чемпионате команды провели 29 матчей, в активе «Автомобилиста» девять побед.

Быстрая игра, с обилием голевых моментов. Много борьбы, не зря в конце матча были драки. Мужская игра. Акцент делали на второй период, который не получился у нас в предыдущей встрече, в этой игре он нам удался. Забросили важные шайбы: гол в меньшинстве и гол большинстве. Дальше ребята пластались, ловили шайбу на себя. Здорово, что выстояли в концовке, забили гол. Хорошая, мужицкая победа, — оценил действия своей команды главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после второй победе в Санкт-Петербурге на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, серии плей-офф проводятся до четырех побед одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь. Если для определения победителя в паре потребуется больше четырех игр, то пятый матч серии примет 25 марта Санкт-Петербург, шестая встреча пройдет 27 марта в Екатеринбурге, а седьмой поединок состоится на арене СКА 29 марта.

Сильный соперник, организованная команда. Нужно вскрывать оборону. Готовимся к следующей игре, серия продолжается. Надо проходить эти капканы и колючие проволоки за счет тактически правильной игры и выполнения игрового задания. Будут изменения в составе — у нас есть резервы. Выйдут ребята, которые готовы с первой секунды показывать, доказывать и побеждать, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Билеты на домашние матчи «Автомобилиста» распроданы, но для желающих ощутить атмосферу трибун организована фан-зона ХК «Автомобилист» в ТРЦ «Мега», где можно смотреть матчи в прямой трансляции на большом экране. Вход свободный.

Прямые трансляции игр покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime».

Отметим, что выход во вторую стадию розыгрыша трофея стал вторым для хоккейного клуба из Екатеринбурга. В 1/8 плей-офф Кубка Гагарина ХК «Автомобилист» в пяти матчах одержал уверенную победу над финалистом прошлого сезона «Ак Барс» (Казань), серия закончилась со счетом 4:1.

Ранее DK.RU рассказывал, что домашняя ледовая арена «Автомобилиста», КРК «Уралец» может пойти под снос. Строительство нового универсального дворца спорта для проведения матчей Континентальной хоккейной лиги началось в Екатеринбурге в 2019 г. Ввод в эксплуатацию «УГМК Арены» запланирован на конец 2024 г. Новый ледовый дворец позволит увеличить количество мест для болельщиков с 5,5 до 12 тыс. мест.