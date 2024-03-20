300 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за рубеж

За пределы Российской Федерации до полного погашения имеющихся задолженностей не смогут выехать более 300 тыс. чел., проживающих в Свердловской области. Цена вопроса — от 30 тыс. руб.

Такие данные озвучили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области. В число долгов, ограничивающих выезд из России, входят неуплата алиментов, налоги и кредиты, штрафы ГИБДД и коммунальные платежи.

Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» временные ограничения на выезд за пределы страны применяются в отношении должников, имеющих суммарную задолженность свыше 30 тыс. руб., которые не исполнили требование в срок пять дней без уважительных причин. При этом, если должник не погашает задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии долга от 10 тыс. руб.

Узнать о наличии требований, а также погасить задолженность можно в режиме онлайн с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области и сервиса «Цифровое исполнительное производство» на сайте Госуслуги.

Данные могут обновиться сразу, даже если вы узнали о задолженности непосредственно перед вылетом и погасили ее, в большинстве случаев сервис дает ответ в пределах нескольких минут. Но лучше не рисковать, т.к. иногда процедура снятия запрета может занять до двух недель.

Благодаря применению временного ограничения в праве выезда с начала 2024 г. приставы Свердловской области взыскали более 315 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что общая задолженность в Свердловской области за услуги ЖКХ превысила 20 млрд руб.