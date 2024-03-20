Пассажиры не хотят переплачивать. Аэрофлот откажется от бизнес-класса на некоторых бортах

В девяти самолетах 12 кресел бизнес-класса заменят на 25 эконом-класса. Перевозить 100 человек в одном классе становится выгоднее, чем 75 в экономе и лишь несколько — в бизнесе.

Группа «Аэрофлот» намерена избавиться от бизнес-класса на нескольких Superjet 100. Как пишут «Известия», речь идет о девяти самолетах дочерней авиакомпании «Россия», которой не хватает 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах.

Во флоте «России» насчитывается 78 Superjet, 61 из них имеют двухклассную конфигурацию: в экономическом — 75 мест, в бизнесе — 12. В остальных 17 Superjet «России» существует только экономкласс со 100 креслами. В обосновании инвестиционного проекта по переукомплектовке бортов сказано:

Авиакомпании не хватает 100-местных Superjet, которые требуются на курортных и туристических маршрутах, когда пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс, а перевозить 100 человек в экономе становится выгоднее, чем 75 в эконом-классе и лишь несколько в бизнесе.

Планируется, что в девяти самолетах 12 кресел бизнес-класса заменят на 25 кресел эконом-класса, таким образом, каждый борт сможет перевозить на 13 пассажиров больше. На увеличение вместимости самолетов перевозчик потратит 331 млн руб.

Работы предусматривают демонтаж трех рядов кресел бизнес-класса, заднего кухонного модуля и туалета, разделителя классов, установку пяти рядов эконом-класса, дополнительных кислородных контейнеров, замену багажных полок и др. Переукомплектовка самолетов будет производится за счет неисправных Superjet «России», самолетов-доноров и складских запасов ПАО «Яковлев».

Реконфигурация девяти самолетов и отказ от бизнес-класса позволит увеличить провозную способность флота SSJ-100 «России» в 2024 г. — на 3,7 тыс. кресел, в 2025-м — на 89,5 тыс., а в 2026-м — почти на 104 тыс., а также извлечь дополнительный доход от продажи эконом-мест более чем на 300 млн руб. в год, в авиакомпании рассчитывают окупить проект за 2,6 года.

Источник в авиаотрасли говорит, что перекомпоновка самолетов — это хороший инструмент повышения предложения эконом-класса в условиях отсутствия поставок новых воздушных судов:

Это позволит нарастить пассажиропоток более чем на 60 тыс. человек в год. Кроме того, даст возможность сократить себестоимость перелета в расчете на одного пассажира: примерно на 1 тыс. руб. за один летный час, которая у SSJ-100 существенно выше, чем у самолетов семейства Boeing 737 и Airbus A320. В итоге авиакомпания сможет сдержать тарифы от повышения.

Главный редактор авиапортала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин отмечает, что на прямых региональных рейсах, которые «Россия» выполняет на Superjet, бизнес-класс востребован незначительно. По его словам, платежеспособность населения в регионах ниже, а сами региональные рейсы слишком короткие.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минтранс предложил правительству выделить еще 295 млрд руб. из ФНБ в 2024 г. на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность. Запрашиваемая сумма рассчитана исходя из потребностей «Аэрофлота».

Всего в парке группы «Аэрофлот» 349 воздушных судов, 271 из них принадлежали иностранным лизингодателям. Согласно презентации «Аэрофлота», в 2022-2023 гг. из иностранной юрисдикции было выведено 185 самолетов. Группа может переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных воздушных судов.