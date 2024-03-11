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Минтранс просит еще 295 млрд руб. из ФНБ на выкуп иностранных самолетов

Минтранс просит еще 295 млрд руб. из ФНБ на выкуп иностранных самолетов
Иллюстрация: РИА Новости

В 2023 г. из средств ФНБ на выкуп иностранных самолетов для российских авиакомпаний было выделено почти 300 млрд руб. Тогда российские авиакомпании смогли выкупить 165 судов.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Минтранс предложил правительству предоставить еще 295 млрд руб. из ФНБ в 2024 г. на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, пишет «Коммерсант». Источники издания утверждают, что инициатива обсуждалась на совещании у президента РФ 7 февраля, при этом запрашиваемая сумма рассчитана исходя из потребностей «Аэрофлота», другие частные перевозчики в расчет не брались.

Всего в парке группы «Аэрофлот» 349 воздушных судов, 271 из них принадлежали иностранным лизингодателям. Согласно презентации «Аэрофлота», в 2022-2023 гг. из иностранной юрисдикции было выведено 185 самолетов. Группа может переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных воздушных судов.

Как рассказывал DK.RU, в 2023 г. из средств ФНБ на выкуп иностранных самолетов для российских авиакомпаний было выделено почти 300 млрд руб. Тогда авиакомпании смогли выкупить 165 иностранных самолетов, на группу «Аэрофлот» пришлось 93 самолета. Кроме «Аэрофлота» софинансирование сделок из ФНБ получили S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и «Аврора».

Иностранным лизингодателям в общей сложности принадлежат еще около 230 самолетов, которые сегодня используют российские перевозчики. Руководитель аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов считает, что выкуп самолетов у лизингодателей нужно продолжать:

В идеальной ситуации имеет смысл легализовать весь оставшийся парк. Пока провозных емкостей российских авиакомпаний достаточно для удовлетворения спроса на зарубежных направлениях, но очевидно, что со временем парк будет сокращаться. Выкуп снижает юридические риски и позволит предотвратить претензии или аресты бортов в будущем в случае усугубления ситуации, — говорит эксперт.

Эксперты отмечают, что важнее решать проблему насыщения парка отечественной авиатехникой. Как сообщал DK.RU, Минпромторг и госкорпорация «Ростех» в начале года официально объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолетов SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300 из-за проблем с двигателями.

Автор: Екатерина Круглова
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