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Российские авиакомпании выкупили из лизинга 165 самолетов на деньги ФНБ

Российские авиакомпании выкупили из лизинга 165 самолетов на деньги ФНБ
Иллюстрация: РИА Новости

Выкупленные самолеты — это около 40% прежнего авиапарка. На этом ресурсы Фонда национального благосостояния в размере нескольких сот миллиардов были исчерпаны.

#НОВОСТИ

Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет РБК. Всего для этих целей Россия выделила 300 млрд руб., которых хватило на 165 самолетов, после чего фонд был исчерпан. Из них S7 и «Уральские авиалинии» на двоих получили около 30–40 млрд руб. Еще 34 млрд и 13,4 млрд руб. соответственно они доплатили из своей прибыли. «Аврора» тоже направляла средства из прибыли на выкуп (прибыль компании по РСБУ в 2022 г. составила 1,98 млрд руб.).

Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с самолетов, чтобы их владельцы (лизингодатели) не препятствовали эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс».

Суда выкупались не только за средства фонда, но и на деньги самих авиакомпаний, рассказывал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский: 

В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. Авиакомпания «Победа» получила 15 млрд руб. чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы». Сам «Аэрофлот» сгенерировал убыток в 40,5 млрд руб. по РСБУ за 2022 год.

Авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями в общей сложности по 93 самолетам. Первая партия была выкуплена еще в декабре 2022 г. — это десять широкофюзеляжных Boeing 777 за средства ФНБ. Затем в течение года группа самолеты были выкуплены еще несколькими траншами: в сентябре — 18 самолетов и пять двигателей, в октябре — 30 самолетов (тремя сделками, крупнейшая — с SMBC Aviation Capital на 17 самолетов), в декабре — 28 самолетов. 16 февраля «Аэрофлот» завершил урегулирование еще по семи самолетам с двумя группами лизингодателей. S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем в декабре прошлого года, сообщала компания. Тогда же о выкупе объявили и «Уральские авиалинии» (19 воздушных судов семейства Airbus).

В целом выкупленного количества самолетов достаточно для удовлетворения спроса на международные перевозки, тем более что проблема «двойной регистрации судов» существовала не на всех международных маршрутах. Для правительства приоритет заключается в удовлетворении спроса на перевозки по России. Эксперты отмечают, что теперь важнее решать проблему насыщения парка отечественной авиатехникой. Решение этой задачи обеспечивает независимость от санкций.

Между тем Минтранс готовит новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025–2030 гг. Правительство планирует создать специальный фонд, деньги из которого будут направляться на ремонт малых аэропортов. Пополнять фонд будут авиакомпании за счет роста стоимости билетов, рассказывал DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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