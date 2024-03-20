США и Турция подписали соглашение о соблюдении санкций против России

Американские власти будут составлять список компаний, которые вызывают у них подозрения, а Анкара сможет провести расследование. Ранее турецкие компании блокировали без предупреждения.

Вашингтон и Анкара договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций в отношении турецких компаний, которые продолжают работать с Россией, пишет РБК.

Теперь США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против местных компаний. Анкара сможет провести собственное расследование и на основе его результатов будет принято окончательное решение о введении вторичных санкций.

В начале марта СМИ Турции сообщали, что США пригрозили нескольким турецким бизнесменам ввести вторичные санкции за торговлю с Россией. По словам предпринимателей, сотрудники Минторговли США, которые работают в стамбульском генконсульстве, посетили турецкие компании и финансовые учреждения, требуя прекратить операции с Россией. Кроме того, некоторые компании были подвергнуты вторичным санкциям со стороны США без предупреждения турецких властей. Такой формат взаимодействия в Анкаре посчитали непродуктивным:

Теперь две страны договорились о новой системе: согласно так называемой «схеме гармонизации санкций», США сначала уведомят Турцию о компаниях, в отношении которых могут вестить вторичные санкции, и запросят информацию по этому вопросу, пишут турецкие СМИ.

Турецкие власти не раз отмечали, что не хотят присоединяться к односторонним санкциям против России, однако не позволят компаниям обходить их.

Как рассказывал DK.RU, в январе 2024 г. турецкие банки стали отказываться от работы с российскими кредитными учреждениями и компаниями, опасаясь санкций со стороны США. Переводы в долларах и евро остановились еще летом 2023 г., а в лирах и рублях — в начале 2024 г. Nurol Bank и Emlak Bank остановили работу с российскими контрагентами. Источник в банковском секторе отмечал, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, чтобы исключить взаимодействие с российским бизнесом.

Добавим также, что в начале марта нефтяной терминал Dortyol, расположенный в провинции Хатай на юге Турции, отказался принимать российскую нефть из-за угрозы попасть под вторичные санкции США.