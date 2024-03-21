Банк Уралсиб вошел в Топ-6 премиальных дебетовых карт

Какие привилегии дает клиенту карта Premium Mir Supreme Банка Уралсиб?

Премиальная карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в Топ-6 премиальных карт, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 19.03.2024 г.

Как отмечается в исследовании, карта Premium Mir Supreme Банка Уралсиб дает клиенту возможность получать такие привилегии, как, например, кэшбэк до 3% на покупки в любых категориях, привлекательная доходность в линейке вкладов банка, бесплатная страховка в путешествиях для всей семьи и бесплатные проходы в бизнес-залы, компенсация расходов на такси до 2000 рублей в месяц, и ряд других.

Ознакомиться с полными условиями карт Mir Supreme Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid LjN8KEXYu