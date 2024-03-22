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Аристократичный Екатеринбург: в центре города появилась локация для коллекционного жилья

Аристократичный Екатеринбург: в центре города появилась локация для коллекционного жилья
Иллюстрация: Специализированный застройщик Литературный

Исторический центр — локация с ограниченным предложением на рынке новостроек. Сейчас здесь возводят один из проектов элитарного жилья – клубный дом «Литературный». Как район влияет на статусность?

#НОВОСТИ

Литературный квартал — место с особым шармом на карте Екатеринбурга, в непосредственной близости ко всей центральной инфраструктуре города. Атмосферная историческая застройка, близость набережной и городского пруда и район, утопающий в зелени скверов и парков, формируют неповторимый характер локации. Статусности придают насыщенная культурная жизнь и впечатляющие панорамные виды. Проект премиального клубного дома «Литературный» раскрыл в себе все преимущества расположения, что делает его уникальным предложением на рынке недвижимости Екатеринбурга. 

«Литературный» — это семиэтажный дом с двумя парадными с лимитированным количеством резиденций. Камерный формат дает возможность собственникам жить в узком кругу людей с похожими ценностями и взглядами.

В основе идеологии проекта – жизнь среди истории, в окружении старинных особняков и купеческих усадеб XIX века, в атмосфере аристократичного Екатеринбурга с его неповторимым культурным кодом. Один из знаковых особняков города — двухэтажная усадьба, где когда-то жили главный начальник горных заводов Иван Иванов, а позднее крупнейший подрядчик города Григорий Голландский — войдет в ансамбль клубного дома. Памятник архитектуры будет отремонтирован, а с «Литературным» его объединит общий двор-патио. 

Аристократичный Екатеринбург: в центре города появилась локация для коллекционного жилья 1

Для ценителей культурной жизни — в шаговой доступности сразу несколько знаковых пространств, включая дома-музеи уральских писателей, филармонию, классические театры и театр современной хореографии «Провинциальные танцы» («Колизей»). В локации «Литературного» с легкостью найдется развлечение на любой вкус: от лучших ресторанов Екатеринбурга и модных гастро-бистро до известнейших музеев, от театров до бутиков премиальных брендов. 

Особенностью расположения клубного дома стало обилие парковых и зеленых зон: сквер самого Литературного квартала с местами для отдыха, большой парк усадьбы Расторгуева-Харитонова с искусственным водоемом и островом и парк у кинотеатра «Космос» с выходом к набережной. Жители смогут наслаждаться тишиной и неспешными прогулками в самом сердце мегаполиса, отдыхая от ритма большого города.

Аристократичный Екатеринбург: в центре города появилась локация для коллекционного жилья 2

Обаяние старого, аристократического Екатеринбурга нашло отражение и в решениях по благоустройству «Литературного». Вдохновленные парковой культурой дворянских усадеб, на крыше клубного дома авторы спроектировали особое пространство — двор с лаунж-зонами для созерцательного отдыха, зонами для интеллектуальных игры и амфитеатром для общения с друзьями и гостями. С крыши открывается впечатляющий вид на Екатеринбург-Сити и водную гладь городского пруда. Из-за активной застройки правого берега реки Исеть и дефицита площадок в центре города, проектов с такими панорамными видами в столице Урала сегодня практически нет. 

Клубный дом «Литературный» планируется сдать в четвертом квартале 2025 г.

ООО “Специализированный застройщик “Литературный”, literaturny.ru. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Договор долевого участия. Не является публичной офертой. Представленные визуализации не являются проектным решением.

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Автор: Евгений Ячменев
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