Сделка на 11 млрд руб. VK стал владельцем 25% банка «Точка»

В июле 2023 г. банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд руб. команде инвесторов, куда вошел «Интеррос» Владимира Потанина. Теперь стали известны другие акционеры.

Компания VK в четвертом квартале 2023 г. приобрела 25% акций АО «Точка», который предоставляет комплекс сервисов для предпринимателей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность группы за 2023 г.

Из документа следует, что на 31 октября 2023 г. балансовая стоимость инвестиции в этот актив составляла 11,6 млрд руб., при этом на 31 декабря 2023 г. стоимость актива уже оценивалась в 12,2 млрд руб.

Одновременно с сообщением о том, что VK стал акционером банка, сама «Точка» выпустила пресс-релиз, в котором отметила, что ее акционером также является компании «1С».

Ни один из акционеров «Точки» не имеет контрольного пакета. Операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров, — сказано в сообщении.

Как рассказывал DK.RU, в июле 2023 г. банк «Траст» продал 90,01% акций банка для предпринимателей «Точка» за 41,5 млрд руб. команде топ-менеджеров совместно с консорциумом инвесторов, включая холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. Продажа актива прошла для «Траста» «почти вдвое дороже, чем купили», заявлял глава «Траста» Александр Соколов.