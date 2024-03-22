Вчера на большой экран вышел новый российский фильм-сказка «Летучий корабль»

«С точки зрения масштабности осталось только в космос улететь», — считает режиссер. Сюжет основан на традиционной дилемме: принцесса должна выйти замуж за богача, а влюбляется в простого матроса.

21 марта на большой экран вышел фильм «Летучий корабль». Это романтическая сказка. Режиссером картины выступил Илья Учитель. Генеральным продюсером — Алексей Учитель, в продюсерский состав также вошли Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн и Анастасия Акопян.

Создатели приготовили для зрителей по-настоящему зрелищное кино с любимыми всей страной песнями и ярким актерским составом, в который вошли Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Андрей Бурковский, Анна Уколова и многие другие. Главные роли влюбленных принцессы и моряка исполнили восходящие звезды Ксения Трейстер и Александр Метелкин. В роли легендарного Водяного зрители узнают Сергея Гармаша.

По сюжету царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. В руках злодея темная магия и богатство, на стороне Ивана — волшебные существа и любовь.

«Это мой самый масштабный фильм. И для меня это, конечно, вызов. Мне всегда было интересно, когда в начале проекта вообще непонятно, как все это придумать и осилить. А тут особый случай, ведь перед нами стояла задача — создать новый мир. Но сейчас, уже пройдя «Летучий корабль», должен признать, что я не знаю, куда можно дальше стремиться с точки зрения масштабности. Осталось либо в космос улететь, либо опуститься на морское дно», — поделился своими впечатлениями о работе над фильмом Илья Учитель.

Принцесса Забава в фильме — воплощение всех молодых девушек, которые, взрослея, учатся не руководствоваться капризами, а принимать решения, считает Ксения Трейслер — актриса, сыгравшая ее.

«Каприз — это необдуманное, даже инстинктивное, не подкрепленное никакими действиями желание. А решение подкрепляется действиями, размышлениями, пережитым опытом. Это похоже на меня. И в целом похоже на многих молодых девочек, которые проходят стадию взросления — от упрямства к сознательности», — считает она.

Интересно, что на главную мужскую роль в фильме выбрали не знаменитого, а начинающего актера — Александра Метелкина. Кастинг на роль избранника Забавы проходил в Москве восемь месяцев.

«Я и вся моя семья прыгали от радости. На первых съемочных днях, когда мы снимали сцену с Забавой, у меня родилась дочь, которую мы и назвали Забавой», — рассказал актер.

Голосами Забавы и матроса Ивана во всех вокальных сценах стали Анна Пересильд и певец FEDUK.

Интересные факты о съемках фильма:

Съемки проходили в основном в павильонах, однако часть сказочных сцен была снята в лесу и на болоте;

По сюжету многие персонажи летают, поэтому актерам пришлось провести много часов в подвешенном состоянии в хромакейном павильоне;

Сцена сражения Летучего корабля с войском Полкана снималась в три этапа на протяжении полутора лет;

Легендарные песни из знаменитого мультфильма звучат в игровой картине в новой аранжировке. Все артисты поют своими голосами, даже Сергей Гармаш. Только партии главных героев исполняют другие артисты.

Костюмы в фильме почти целиком выполнены из шуйского ситца, было разработано и напечатано около трехсот принтов;

На костюме папы Полкана — принт из денег разных времен и народов;

В костюмах героев также можно найти образы Дымковской и Вятской глиняной русской игрушки;

Для танцевальных сцен были специально сконструированы сложные костюмы с картинами из русских сказок — юбки с панье (это широкие плоские юбки с боками);

На мантии Царя можно заметить принт из портретов актера Леонида Ермольника в короне.

Производством фильма занималась Киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм» и кинокомпании «Контент-Клуб». Генеральный партнер — СБЕР.

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