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Вчера на большой экран вышел новый российский фильм-сказка «Летучий корабль»

Вчера на большой экран вышел новый российский фильм-сказка «Летучий корабль»
Иллюстрация: Пресс-служба «Союзмультфильм»

«С точки зрения масштабности осталось только в космос улететь», — считает режиссер. Сюжет основан на традиционной дилемме: принцесса должна выйти замуж за богача, а влюбляется в простого матроса.

#НОВОСТИ

21 марта на большой экран вышел фильм «Летучий корабль». Это романтическая сказка. Режиссером картины выступил Илья Учитель. Генеральным продюсером — Алексей Учитель, в продюсерский состав также вошли Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн и Анастасия Акопян.

Создатели приготовили для зрителей по-настоящему зрелищное кино с любимыми всей страной песнями и ярким актерским составом, в который вошли Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Андрей Бурковский, Анна Уколова и многие другие. Главные роли влюбленных принцессы и моряка исполнили восходящие звезды Ксения Трейстер и Александр Метелкин. В роли легендарного Водяного зрители узнают Сергея Гармаша.

Вчера на большой экран вышел новый российский фильм-сказка «Летучий корабль» 1

По сюжету царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. В руках злодея темная магия и богатство, на стороне Ивана — волшебные существа и любовь.

«Это мой самый масштабный фильм. И для меня это, конечно, вызов. Мне всегда было интересно, когда в начале проекта вообще непонятно, как все это придумать и осилить. А тут особый случай, ведь перед нами стояла задача — создать новый мир. Но сейчас, уже пройдя «Летучий корабль», должен признать, что я не знаю, куда можно дальше стремиться с точки зрения масштабности. Осталось либо в космос улететь, либо опуститься на морское дно», — поделился своими впечатлениями о работе над фильмом Илья Учитель.

Вчера на большой экран вышел новый российский фильм-сказка «Летучий корабль» 2

Принцесса Забава в фильме — воплощение всех молодых девушек, которые, взрослея, учатся не руководствоваться капризами, а принимать решения, считает Ксения Трейслер — актриса, сыгравшая ее.

«Каприз — это необдуманное, даже инстинктивное, не подкрепленное никакими действиями желание. А решение подкрепляется действиями, размышлениями, пережитым опытом. Это похоже на меня. И в целом похоже на многих молодых девочек, которые проходят стадию взросления — от упрямства к сознательности», — считает она.

Интересно, что на главную мужскую роль в фильме выбрали не знаменитого, а начинающего актера — Александра Метелкина. Кастинг на роль избранника Забавы проходил в Москве восемь месяцев.

Вчера на большой экран вышел новый российский фильм-сказка «Летучий корабль» 3

«Я и вся моя семья прыгали от радости. На первых съемочных днях, когда мы снимали сцену с Забавой, у меня родилась дочь, которую мы и назвали Забавой», — рассказал актер.

Голосами Забавы и матроса Ивана во всех вокальных сценах стали Анна Пересильд и певец FEDUK.

Интересные факты о съемках фильма:

  • Съемки проходили в основном в павильонах, однако часть сказочных сцен была снята в лесу и на болоте;
  • По сюжету многие персонажи летают, поэтому актерам пришлось провести много часов в подвешенном состоянии в хромакейном павильоне;
  • Сцена сражения Летучего корабля с войском Полкана снималась в три этапа на протяжении полутора лет;
  • Легендарные песни из знаменитого мультфильма звучат в игровой картине в новой аранжировке. Все артисты поют своими голосами, даже Сергей Гармаш. Только партии главных героев исполняют другие артисты.
  • Костюмы в фильме почти целиком выполнены из шуйского ситца, было разработано и напечатано около трехсот принтов;
  • На костюме папы Полкана — принт из денег разных времен и народов;
  • В костюмах героев также можно найти образы Дымковской и Вятской глиняной русской игрушки;
  • Для танцевальных сцен были специально сконструированы сложные костюмы с картинами из русских сказок — юбки с панье (это широкие плоские юбки с боками);
  • На мантии Царя можно заметить принт из портретов актера Леонида Ермольника в короне.

Производством фильма занималась Киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм» и кинокомпании «Контент-Клуб». Генеральный партнер — СБЕР.

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Автор: Татьяна Юстус
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