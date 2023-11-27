По роману известного писателя снимут сериал про Екатеринбург 90-х

Экранизировать решено роман Алексея Иванова «Ёбург». Подробностей пока мало, но известны возможные имена режиссера и исполнительницы главной роли.

Роман Алексея Иванова «Ёбург», посвященный Екатеринбургу, решили экранизировать. Роман на 560 страниц превратят в сериал, режиссером может стать Олеся Кустова, одну из главных ролей может сыграть блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева. Об этом пишет телеграм-канал фестиваля кино и литературы «Читка 2.0».

Главная героиня пытается разобраться в смерти своего отца в 90-е и с головой погружается в то время, встречаясь с представителями крупнейших уральских ОПГ, — говорится в сообщении.

Рабочим названием проекта стало «Ебург. Город храбрых. Сделано в девяностых». В качестве режиссера рассматривается кандидатура Олеси Кустовой, одну из главных ролей может сыграть блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева. Предположительно, структура сериала будет схожей с той, что использовалась при съемках «Перевала Дятлова»: чередование серий, речь в которых идет о прошлом и настоящем.

Ранее на DK.RU: «Нас грабят. Цинично и открыто, по-бандитски». У Алексея Иванова украли «Сердце Пармы»

Также издание писало о презентации нового романа Алексея Иванова в Екатеринбурге, во время которого писать рессказал о творческом процессе и поделилсямнением о происходящих в обществе процессах.

Читайте также:

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы

На Урале готовятся к съемкам сериала об Илье Муромце в жанре магический реализм