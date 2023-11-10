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В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы
Автор фото: Анастасия Гаруст . Иллюстрация: Моменты

Создатель сериала Лиза Август вдохновилась картиной «Отчаянные домохозяйки». Сюжет уральского фильма закручен вокруг четырех подруг, одна из которых купила дом в коттеджном поселке на Урале.

#КИНО#НОВОСТИ

На закрытый эксклюзивный показ проекта известной креативщицы Лизы Август «Однажды на Урале» собрались инфлюенсеры Екатеринбурга. Это первый сериал, снятый в Свердловской области в 2023 г.

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы 1

«Для меня очень важно получить эмоции, даже если кому-то не понравится. Мы проделали большую работу и для меня этот проект  шаг вперед и своего рода выход из зоны комфорта. Я надеюсь, что в сериале каждый найдет частичку себя и он многим придется по вкусу»,  рассказала на презентации видеограф и режиссер Лиза Август.

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы 2

Увидеть сериал первыми смогли влиятельные девелоперы, представители медиатусовки, светские дамы и блогеры. Показ прошел в главном креативном пространстве Екатеринбурга  в кластере «Домна» при поддержке портала «Моменты».

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы 3

Режиссер вдохновлялась легендарным сериалом «Отчаянные домохозяйки». Сюжет повествует о сложной дружбе четырех девушек и разворачивается в загородном доме, куда все они приглашены на новоселье. Уральские домохозяйки — те еще интриганки со своими драмами. Камерная тусовка вдруг становится битвой характеров, которая ставит непростые вопросы о дружбе, самодостаточности и жизненном комфорте. Основным местом съемки стал коттеджный поселок под Екатеринбургом — «Зеленые кварталы». 

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы 4

В Екатеринбурге презентовали первый сериал известной креативщицы 5Фотографии со съемок сериала

«Очень рад попасть на это мероприятие. Здорово, что тренд на загородное жилье интересен. Мы поучаствовали в создании этого сериала как строители загородного поселка, в котором он снимался. На презентацию пришло очень много интересных людей, здесь мы познакомились с актерами сериала. Я думаю, что нас ждет еще много его сезонов»,  отметил совладелец девелоперской компании «Семь прудов» Михаил Баков.

Для широкой аудитории сериал будет доступен 15 ноября. Нам обещают и разговоры на ключевые темы, и каплю актуальной повестки, а бонусом — разрешение важного бытового вопроса.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Свердловская киностудия приступила к съемкам документального фильма о сельских учителях. Она начала работу над фильмом «Наперекор». Это один из пяти документальных проектов киностудии, получивших поддержку Минкультуры РФ в 2022 г. Фильм рассказывает о жизни сельских учителей, каждый из которых проходит свое личное испытание.

Съемочная группа, которая работает над фильмом, на днях вернулась из экспедиции в Кыштым и Карталы. Цель поездки — лучше познакомиться с потенциальными героинями, понаблюдать за ними в реальной жизни и записать установочное интервью. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» Свердловской киностудии.

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Автор: Татьяна Юстус
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