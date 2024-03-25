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Получите 100 000 руб. для продвижения своего бизнеса на цифровую наружную рекламу

Получите 100 000 руб. для продвижения своего бизнеса на цифровую наружную рекламу
Иллюстрация: DRON

Цифровая наружная реклама станет бесплатной для малого и среднего бизнеса. 100000 рублей — бюджет, который в рамках акции дарит сервис DRON.

#НОВОСТИ
Потратить эти средства можно будет размещая рекламу на  уличных видеоэкранах Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Сроки участия — с 18 марта по 31 мая 2024 года.

С подробным описанием акции, критериями участия и условиями можно ознакомиться на сайте.

100 000 руб., которые получат бизнесмены, достаточно, чтобы не только освоить сервис для самостоятельной работы с наружной рекламой, но и получить пользу для бизнеса: повысить охват, найти новую аудиторию, увеличить количество точек касания с потенциальными клиентами.

Как получить 100 тыс. руб.?

Участвовать в акции могут представители МСП, самозанятые, и крупный бизнес.  Для этого нужно подать заявку участника на сайте, заполнить информацию и получить одобрение заявки от менеджера. Техническая поддержка поможет на всех этапах работы: пройти регистрацию, настроить рекламную кампанию, выгрузить отчет, и многое другое. Команда сервиса регулярно проводит обучение на вебинарах, отвечая на все вопросы в прямом эфире.

Почему именно DRON.DIGITAL?

Сервис регулярно разрабатывает программы лояльности и акционные предложения для предпринимателей. Основной аудиторией является малый и средний бизнес, именно для этого сегмента сервис делает наружную рекламу доступным и эффективным бизнес-инструментом.

Важно, что участник акции не несет никаких дополнительных затрат и не вносит на баланс рекламного кабинета собственные деньги. DRON предлагает предпринимателям без вложений попробовать новый и технологичный инструмент для обеспечения широкого охвата аудитории.

В 2023 г. акция отлично зарекомендовала себя в Санкт-Петербурге, заручившись положительными отзывами и благодарностью предпринимателей Северной столицы. Многие из получивших промо-бюджет в 100 000 не остановились на достигнутом и продолжают использовать наружную рекламу, включив ее в свой постоянный медиасплит.

Реклама. ООО «ББ», ИНН 7702445998, erid: LjN8KD8f4

Автор: Евгений Ячменев
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