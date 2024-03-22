Термальные курорты захватывают Урал: новые локации и новый формат недвижимости

Дочка ГК Baden Family презентовала новый формат недвижимости — сервисные апартаменты на территории термальных курортов, а также показала, как в термальный курорт можно превратить ТРЦ.

21 марта в Ельцин Центре состоялась презентация компании «Источник девелопмент», которая выводит на рынок новый формат недвижимости — сервисные апартаменты на территории термальных курортов. Это специализированная компания, входящая в состав ГК Baden Family, управляющим партнером которой стал Сергей Антонов, известный профессиональному сообществу Екатеринбурга.

Мы говорим о новом явлении на рынке. Мы ни в коем случае не вступаем в гонку с застройщиками жилой недвижимости, а делаем нечто другое — возводим сервисные апартаменты на природных локациях. Бережно подчеркиваем потенциал территорий, усиливаем их функциональностью и инфраструктурой. Создаем проекты, заряженные жизненной энергией, — отметил Сергей Антонов.

В общей сложности в течение 2024 г. «Источник девелопмент» выведет в продажу порядка 50 тыс. кв. м сервисных апартаментов, располагающихся у озера Тургояк, рядом с поселком Таватуй, в Сысерти и Екатеринбурге.

На берегу озера Тургояк, который называют младшим братом Байкала, девелопер строит круглогодичный курорт «Тургояк резорт» с термальным комплексом, SPA-центром, ресторанами и благоустроенным песчаным пляжем.

Рядом с поселком Таватуй «Источник девелопмент» переосмысляет территорию бывшего санатория «Зеленый мыс». На его месте уже создается полноценная курортная инфраструктура: круглогодичный термальный курорт с крытыми и открытыми бассейнами, детским клубом, благоустроенным пляжем.

В Сысерти «Источник девелопмент» комплексно подошел к развитию территории и презентовал сразу три проекта: «Фабрика», «Вдохновение», «Панорама».

«Сысерть, Таватуй, Тургояк — места силы для многих, и мы нашли возможность представить там свои проекты», — добавил Сергей Антонов.

Ярким финалом презентации стал рассказ об объекте, получившем название «Баденленд». Это масштабный акватермальный развлекательный комплекс с апарт-отелем общей площадью около 90 тыс. кв. м, который в скором времени появится на месте ТЦ «Комсомолл».

На первом этаже — масштабный термальный комплекс с бассейнами, различные зоны отдыха. На втором этаже расположится большой SPA-комплекс, бани народов мира и wellness-зона. Третий этаж — великолепный детский город с батутами, горками, интерактивными играми, аттракционами и зонами мастер-классов. Здесь же, на третьем и четвертом этажах, появится апарт-комплекс на 200 апартаментов.

В ближайших планах «Источника девелопмент» — выход на рынки недвижимости Московской, Ленинградской, Кемеровской областей, а также в Республики Татарстан и Башкортостан.

Напомним, мы уже писали о том, что ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге превращается в термы «Баден-Баден». ТРЦ «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта построили в 2010 г., общая площадь составляет 68 тыс. кв. м, арендопригодная — 45 тыс. кв. м. В 2018 г. собственник торгового центра, DVI Group, был признан банкротом, здание досталось «Альфа-Банку». В 2022 г. ТЦ начали перестраивать, часть его отдали под хостел, одним из якорных арендаторов стал дискаунтер «Чижик». Минувшей осенью банк пытался выручить за торговый центр, непрофильный для организации актив, 850 млн руб.

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